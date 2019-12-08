Дети звезд на елке «Татлер»: наследник Киркорова заказал на Новый год компьютер, а сын Стоцкой – последний айфон

На новогодней елке журнала «Татлер», состоявшейся в субботу, для маленьких гостей все организовали по высшему разряду: сладкие закуски и молочные коктейли для малышни, шампанское – родителям, зеркальный лабиринт, мягкая комната-батут, аниматоры, клоуны, спектакль… Главными звездами «утренника» стали дети Киркорова - семилетний Мартин и восьмилетняя Алла-Виктория, которых на праздник привели помощница с няней. В отличие от папы, наследники засмущались давать интервью и думали только об одном – как бы поскорее убежать биться на мечах.

- Ребят, вы верите в Деда Мороза? – спросила детей «КП».

- Я верю, - ответил более бойкий Мартин.

- Я тоже, - скромно добавила Алла-Виктория.

Наследники Киркорова - Алла-Виктория и МартинФото: Алена МАРТЫНОВА

- А какой подарок под елочку вы у него попросили? Коньки, платья, машинки? Может, телефон, компьютер, приставку?

- У меня уже есть компьютер, телефон и приставка, - призналась дочь Киркорова. – Я не знаю, что попросить... Я еще не писала письмо.

- А я хочу компьютер! – заявил младший брат.

Напомним, на днях Алла-Виктория отметила день рождения, на котором гулял весь шоу-бизнес. Такого количества артистов, как рассказали «КП» гости праздника, они не видели даже на «Песне года». За банкет Киркоров отдал 1 миллион рублей, а подарки дочери поп-короля несли как настоящей принцессе: сумка Dior, платье Dolce&Gabbana, пуховик Versace, серьги Tiffany… Чтобы удивить наследницу, Деду Морозу придется изрядно постараться!

ЧТО ПОЧЕМ: подарок для Мартина обойдется в сумму от 30 000 рублей – это ценник на средний компьютер.

Анастасия Стоцкая появилась на празднике с восьмилетним сыном Сашей, который рядом с Мартином Киркоровым смотрелся братом-близнецом. Из-за этой невероятной схожести певице не раз приходилось оправдываться, что детей поп-королю она не рожала.

Анастасия Стоцкая с сыном Сашей и детьми КиркороваФото: Алена МАРТЫНОВА

- Саш, тебе не надоело, что вас с Мартином постоянно путают? – поинтересовалась «КП» у мальчика.

- Сначала мне было смешно, а теперь уже надоело, - признался ребенок, скривив гримасу. – Он на меня совсем не похож!

- По дороге на елку сын мне рассказывал, что Дед Мороз – это переодетый дядя, но письмо ему он на всякий случай написал, - рассмеялась Анастасия. – В прошлый раз Дедушка не угадал, подарив Саше хомячка. У сына оказалась аллергия… В этом году Саша попросил под елочку 11-й айфон, но я думаю, это слишком шикарно, да и ни к чему пока. Дорогие подарки я могу вручить на день рождения, а на Новый год не стоит чересчур баловать.

ЧТО ПОЧЕМ: айфон, который хочет сын Анастасии Стоцкой, у официального продавца стартует от 59 990 рублей.

Бывшая девушка Билана, модель Елена Кулецкая, с которой он встречался во времена триумфа на «Евровидении», с тех пор успела выйти замуж и родить двоих дочерей. Младшей Александре – 1 год и 3 месяца, она осталась дома. А на елку красавица-мама привела очаровательную Нику, которой уже 3,5.

Елена Кулецкая с дочкойФото: Алена МАРТЫНОВА

- Праздник отметим дома, как всегда придет моя родня, родня мужа, - поделилась с «КП» Кулецкая. – У нас все очень традиционно: много детей, которые стоят на ушах до полуночи, женщины накрывают на стол… Ника заказала Деду Морозу очень конкретный и подробный подарок – героев из любимого мультика «Щенячий патруль» с базой, машинками и розовым вертолетом. Папа наш, конечно, упал, а я сказала: «Спокойно! Я знаю, где все это найти, и это стоит не космических денег». Пока, к счастью, дочки маленькие и много им не надо. Младшая так вообще любит фигурки животных, которые продаются по 150 рублей за штуку. Когда я заказываю их родственникам, они удивляются: «Как так, это же стоит копейки!». Ну и пусть! Зато в 10 лет ребенок не попросит настоящий вертолет.

ЧТО ПОЧЕМ: набор игрушек «Щенячий патруль» со всеми героями, офисом спасателей, кораблем, машинками, пожарной машиной, вертолетом и другими фишками обойдется в сумму от 27 999 рублей. Есть наборы и дешевле: самый простой – от 1 999.

Младший сын 49-летнего Дмитрия Маликова и его 56-летней супруги – очаровательный блондин-одуванчик Марк пришел на елку за ручку со старшей сестрой Стефанией.

Стефания Маликова с братом МаркомФото: Алена МАРТЫНОВА

- Я Новый год буду отмечать не дома, но пока не решила, где именно, - рассказала 19-летняя Стеша Маликова. – Братик обожает машины, и мы подарим ему очень большой автомобиль.

- А есть ли предел суммы, которую вы готовы потратить на подарок малышу?

- Нет никаких пределов, ну что за вопросы!

ЧТО ПОЧЕМ: цена на игрушечный автомобиль от 1 метра в длину или электромобиль стартует от 12 000 рублей и доходит до сумм, сравнимых с реальными машинами.

Многодетная мама Мария Кожевникова привела на праздник двоих старших сыновей – пятилетнего Ваню и четырехлетнего Максима (дома с папой остался младший Василий – ему всего два годика). Выглядела актриса и экс-депутат роскошно –цветущая, улыбчивая, стройная, а вот ее маленькие сорванцы устроили потасовку у елки, задев даже маму. Их можно понять – драться куда веселей, чем позировать репортерам!

Многодетная мама Мария Кожевникова привела на праздник двоих старших сыновейФото: Алена МАРТЫНОВА

- На праздники уезжаем за 120 км от Москвы – на дачу к друзьям, - то и дело отвлекаясь на сыновей, рассказала Кожевникова. – Дети уже написали письмо Дедушке – мол, хорошо себя вели, можно нам принести подарочки, которые мы заслужили? Они очень ждут его и даже не ради презентов: хотят поймать этого неуловимого Мороза, который каждый раз ухитряется незаметно пробраться под елочку. В этом году снова будут ловить! А заказали дети наборы «Плеймобиль» - это конструкторы вроде «Лего», и еще какие-то мячики… Слава богу, ничего цифрового – не айфоны и не айпады, я противник этого.

Пятилетний Ваня и четырехлетний Максим с мамойФото: Алена МАРТЫНОВА

ЧТО ПОЧЕМ: цены на такие наборы начинаются от 2 300 рублей.

Бывший муж Юлии Началовой – футболист Евгений Алдонин появился на елке большой компанией: с дочерью от певицы 13-летней Верочкой, женой Ольгой и трехлетним сынишкой Артемом. Три недели назад у спортсмена и его супруги родился третий ребенок – дочь Анжелика, но Ольга Алдонина, в которой многие видят внешнюю схожесть с Началовой, быстро пришла в форму.

На вопросы о подарках отец семейства ответил кратко: «Все пожелания будут учтены, по суммам я не загоняюсь. Но самое главное – это внимание».

Евгений Алдонин с дочкой от Юлии Началовой, с женой и сыномФото: Алена МАРТЫНОВА

Да и Вера оказалась очень скромной девочкой – говорить о презентах ей совсем не хотелось.

- Я недавно отметила день рождения, и для меня самым лучшим подарком было, что все пришли. Мои друзья, мои близкие, - призналась девочка «КП». – То же самое я желаю себе и на Новый год, а все остальное не так уж важно. Отмечать буду в Москве, я так люблю, когда город сияет гирляндами! Это очень красиво!

- А что тебе подарили на день рождения?

- Очень много всего: это и сладости, и одежда, и украшения… Бабушка Тая вручила подарочный сертификат в творческий магазин. Я ведь творческий человек, пою, играю в спектаклях. Но я рада любым подаркам!

ЧТО ПОЧЕМ: подарочные сертификаты в магазины для творчества стоят от 1 000 рублей.

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