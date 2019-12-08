2019-12-08T02:04:27+03:00
Звезды

«Она подавлена»: Басков поддержал затравленную Ротару

Николай на «Песне года» рассказал о последнем разговоре с певицей
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Басков поддержал затравленную РотаруБасков поддержал затравленную РотаруФото: Михаил ФРОЛОВ
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В прошлом году София Ротару не смогла приехать на «Песню года», поскольку на Украине ввели военное положение и 72-летняя артистка испугалась, что ее близкие могут попасть в опалу украинских радикалов.

Но в этом году «хуторянка» все-таки появилась на «Песне года». Ещё перед визитом Софии Михайловны в Москву новость о ее приезде вызвала нешуточную шумиху.

Особенно возмущались блогеры, заявив, что Ротару приехала в Россию, потому что у неё деньги закончились.

- Это бред. София Михайловна, как и другие артисты, выступает на «Песне года» бесплатно, поскольку это телевизионный концерт, - объяснил «КП» концертный директор Ротару Сергей Лавров.

Украинская дива выглядела блистательно в элегантном черно-белом брючном костюме: вечно молодая, традиционно стройная.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На стадионе «Динамо», где проходила «Песня года», София Михайловна отказалась от общения с прессой.

- Не хочет общаться, потому что журналисты могут переврать ее слова. Боится обмана, - объяснил позицию певицы ее директор.

Артистка, собрав целую оранжерею цветов на «Песне года», лишь призналась зрителям, что счастлива их видеть.

Однако друг Софии Михайловны Николай Басков поведал «акулам пера», что Ротару весьма подавлена.

- Это настоящая травля. Много неправды сейчас говорят про Софию Ротару. Я понимаю, что журналистам хочется раздуть негатив, поскольку это лучше продаётся. Время сейчас, увы, такое. Не надо забывать, что Ротару 50 лет отдала песне и всегда была вне политики. И увы, она заложник определённых обстоятельств. Если мы не будем уважительно относиться к прошлому, то у нашего поколения не будет будущего. София Михайловна не девочка уже. Представляете, как ей сейчас тяжело. Я говорил с ней, она очень подавлена. В один момент люди пытаются перечеркнуть все, что она сделала для нашей эстрады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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