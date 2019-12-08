72-летняя София Ротару произвела фурор на "Песне года"

София Ротару, как и обещала, появилась на "Песне года". 72-летняя певица превосходно выглядела и пребывала в прекрасном расположении духа. Зрители, истосковавшиеся по своей любимице, устроили ей настоящий королевский прием. Они искупали звезду в овациях, а к ногам артистки бросили если не миллион алых роз, то уж точно десятки букетов.

София Ротару стала настоящей звездой на "Песне года". У входа концертно-развлекательного комплекса "ВТБ Арена" ее встречал галантный Филипп Киркров. Певец взял артистку под руку и проводил до гримерки, бережно оберегая от светских хроникеров и папарацци.

Впрочем, Сифия Михайловна на несколько минут остановилась и попозировала фотографам. В какой-то момент Киркоров помог ей снять очки, чтобы знаменитость могли лицезреть во всей красе.

_sofia_rotaru_fan Ее тут ждали, наверно, больше всех

А через некоторое время Ротару буквально впорхнула на сцену. Глядя на певицу, сложно поверить, что ей 72 года. Так прекрасно она выглядит. Стройная, с идеальной укладкой, одетая с иголочки - от "хуторянки" невозможно было отвести глаз.

Она исполнила свои знаменитые хиты, которые знают и поют миллионы. И многотысячный зал пел. А потом, стоя, рукоплескал своей королеве, которая после долгого перерыва вернулась к своим благодарным зрителям и произвела фурор. "Спасибо, спасибо большое", - благодарила она публику.

_sofia_rotaru_fan София Михайловна, спасибо за подаренное счастье!

А зрители все несли и несли букеты к ее ногам. "Она действительно потрясающая!", "Она невероятная!", "О ней можно говорить бесконечно", "Как хорошо выглядит!", - делятся эмоциями поклонники в соцсетях.

Стоит отметить, что после того, как стало известно о решении Софии Ротару выступить на "Песне года", разгорелся нешуточный скандал. Общество буквально раскололось. И пока почитатели таланта 72-летней певицы радовались скорой встрече с кумиром, другая часть была настроена крайне негативно. Дошло до того, что звезду даже предложили лишить звания Народной артистки СССР.

jeny_moskva Всенародная любовь вечна

Представители Софии Ротару терпеливо хранили молчание. Однако, когда в соцсетях началась откровенная травля певицы и обвинения в том, что она якобы спонсировала украинских военных, ее концертный директор сделал заявление. "Мы думаем, что, скорей всего, это был какой-то заказ. София Михайловна один раз не приехала на «Песню года», и то только потому, что на Украине было объявлено военное положение", - пояснил Сергей Лавров

Он назвал клеветой слухи о том, что Ротару финансировала каких-то военных. При этом подчеркнул, что все обвинения в том, что Ротару едет в Россию ради заработков, не соответствуют действительности. "В этом году София Михайловна выступит только на «Песне года». Это бесплатное мероприятие. Артисты никогда не получали денег за выступление на этом концерте. Ротару уже много лет отказывается от коммерческих выступлений и проводит их очень редко", - заверил Лавров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/745735" frameborder="0"></iframe> София Ротару возвращается в Россию.Решение 72-летней певицы выступить на «Песне года» вызвало жаркие споры

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