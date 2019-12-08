2019-12-08T13:33:54+03:00
Дом. Семья

Ученые доказали, что собаки понимают "человеческий язык" и различают акценты

Причем для животных не имеет значения, кто с ним разговаривает
Мария ИГНАТЬЕВА
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Собаки понимают "человеческий язык": к такому выводу пришли британские ученыеСобаки понимают "человеческий язык": к такому выводу пришли британские ученыеФото: Иван ПРОХОРОВ
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Британские ученые из Университета Сассекса пришли к выводу, что собаки на высоком уровне понимают язык человека. При этом для них не играет большого значения, кто с ними разговаривает - хозяин или незнакомец. Они проявляют интерес в обоих случаях.Как передает журнал Biology Letters, в ходе научной работы автор исследования Холли Рут-Гаттеридж изучила реакции на человеческие слова 42 псов разных пород.

Животные находились в комнате вместе со своими хозяева и через динамики слушали односложные слова, которые были записаны заранее. Привычных команд среди них не было, а произносили фразы записали посторонние для них люди разного пола и возраста. Каждый раз четвероногие проявляли интерес к источнику звука. Особенно, когда звучало новое слово. Их реакция проявлялась и на акцент.

- Бордер-колли Макс быстро поворачивается и внимательно слушает, когда женщина впервые произносит слово had. Когда другие женщины с другим акцентом повторяют это слово, то такого интереса собака уже не проявляет, понимая, судя по всему, что это - одно и то же слово, - отмечают ученые.

Но вот доказательства того, что собакам понятны слова, специалисты не нашли. Они различают слова и слышат звуки, а это говорит о том, что способность обнаруживать разные слова по их фонетике не является уникальной чертой человека.

Возможно, окажись на эксперименте бордер-колли Чейсер, которую официально признавали самой умной собакой в мире, ученые пришли бы к другому выводу. Чейсер не только знала 1022 слова, но разбиралась в грамматике: то есть понимала разницу между предложениями «положи мяч к игрушке» или «положи игрушку рядом с мячом». Но, к сожалению, она умерла в июле этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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