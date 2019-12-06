Егор Жуков получил 3 года условно

Итак. Кунцевский суд Москвы приговорил участника несогласованных акций протеста, студента Высшей школы экономики, блогера Егора Жукова к 3 годам лишения свободы условно. Судья Светлана Ухналева сочла возможность условного наказания, хотя суд и признал юношу виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности через интернет. Безусловно, свою роль в таком мягком приговоре (напомним, что прокурор требовал приговорить Егора к 4 годам реального лишения свободы) сыграли и положительные характеристики Жукова по месту учебы.

Но, что более весомо, то обстоятельство, что сам он в организации беспорядков участия не принимал (хотя первоначально Жукова обвиняли и по этой статье, позднее эти обвинения были сняты), и акты насилия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов не совершал. Наверняка сыграло свою роль и выполнение Егором условий меры пресечения: в начале сентября суд отпустил его под домашний арест, и Жуков не выходил за пределы наложенных ограничений.

Вполне возможно, что госпоже Ухналевой и как женщине не захотелось ломать жизнь молодого, только начинающего сознательную жизнь парня. И она имела на это полное право, поскольку судья выносит приговор не просто на основании собранных доказательств, но и в соответствии со своими внутренними убеждениями, неким собственным кодексом моральных ценностей. Будет или нет защита обжаловать приговор, это теперь дело адвокатов и самого осужденного. По здравому размышлению, вряд ли стоит это делать, поскольку суд признал подсудимого виновным, а мера наказания может быть изменена и не в лучшую сторону.

Окончательная или промежуточная точка поставлена в деле Жукова, пока непонятно, но она поставлена, как и во многих других делах. И уже можно отметить, оценивая разность приговоров, что с делом каждого из подсудимых, принимавших то или иное участие в несогласованных акциях протеста и беспорядках, разобрались в целом объективно. С одних задержанных обвинения были сняты, другим смягчены и статьи обвинения, и меры наказания, ну а кто проявил себя по полной, и весь «букет» незаконных действий кого зафиксирован доказательствами, в том числе, и видео, – получил, что заслужил.

Окончательная или промежуточная точка поставлена в деле Жукова, пока непонятно, но она поставленаФото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748185" frameborder="0"></iframe> Егора Жукова приговорили к трём годам лишения свободы условно.

Тем более, если мы посмотрим на практику, принятую в отношении таких протестующих на Западе, как по судебным решениям, так и в сфере противодействия участникам протеста со стороны полиции, то увидим, что в нашей стороне отношение к ним гораздо мягче. Судебные приговоры там предполагают лишение свободы на срок от 3 до 25 лет, да еще вкупе со штрафами, если перевести на наши деньги, в диапазоне от 1 до 20 миллионов рублей. Ну а что касается самих акций, то они пресекаются с использованием обширного арсенала спецсредств, от водометов и слезоточивого газа и до резиновых пуль, которые не просто останавливают протестующих, а зачастую и калечат их на всю оставшуюся жизнь. Примеров тому несть числа.

Кстати, необходимо, оценивая летние акции протеста на несогласованных митингах, учесть и то обстоятельство, что более половины задержанных на них в самой столице и не живут, и не работают, а приехали на улицы столицы, подстрекаемые организаторами. В этих условиях вполне логично, что предприниматели, понесшие из-за этих акций серьезные убытки, в том числе, вынужденные закрывать свои кафе, рестораны и магазины, подали иски для получения компенсаций. Равно как и городские предприятия, в первую очередь, транспортные, чья работа в местах проведения акций была парализована. Да и настоящие москвичи были лишены возможности отдохнуть со своими семьями в эти выходные дни в центре города.

Алексей Навальный спровоцировал беспорядки 27 июля своими призывами к несогласованной акцииФото: Алексей БУЛАТОВ

Вряд ли осужденные или даже оправданные в ходе судебных процессов участники акций испытывают сейчас теплые чувства по отношению к подставившим их организаторам несогласованных митингов. Ведь если бы все участники акции не выходили за рамки правового поля, то не было бы ни последующих задержаний, ни самих судов. Ведь те самые организаторы, тот же Алексей Навальный, спровоцировавший беспорядки 27 июля своими призывами к несогласованной акции, мало того, что не оказали своим сторонникам никакой практики (в частности, навальный уехал отдыхать за границу), так еще и в день вынесения приговора ряду обвиняемых устроили бурную вечеринку, отвязно веселясь на разлетевшемся по сети видеоролике. И, кстати, потом не опровергли факт своего веселья именно в тот вечер. Что и немудрено, поскольку и вечеринка, и все поведение в целом «лидеров несистемной оппозиции» лишний раз доказывает: обычные люди для них – всего лишь инструмент достижения собственных целей, в том числе, и пиара для дальнейшей монетизации.

А деньги, которые Навальный потратил на свои заграничные вояжи на отдых в то самое время, пока шли процессы над подставленными им людьми, можно было использовать как раз на юридическую защиту задержанных.

Усвоят ли хоть теперь последователи всех этих «лидеров оппозиции» уроки, преподанные им не только судебной и правоохранительной системами, но и собственными предводителями?