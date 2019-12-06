2019-12-06T11:48:42+03:00
Происшествия

Суд приговорил Егора Жукова к трем годам условного срока

Блогера признали виновным в распространении публичных призывов к экстремистской деятельности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Егор Жуков. Фото: скрин с ролика на Youtube-канале блогераЕгор Жуков. Фото: скрин с ролика на Youtube-канале блогера
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Кунцевский суд Москвы вынес приговор студенту Высшей школы экономики, блогеру Егору Жукову, который был арестован в августе 2019 года.

Судья Светлана Ухналева признала молодого человека виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности через интернет. Жукова осудили на три года условно, хотя прокурор требовал приговорить студента к четырем годам колонии общего режима.

Согласно данным ТАСС, на оглашении приговора присутствовали рэпер Оксимирон, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, актриса Чулпан Хаматова, журналисты - всего несколько сотен человек.

Сайт kp.ru писал, что изначально Егора Жукова арестовали по обвинению в организации массовых беспорядков в Москве, однако позже преследование по этому делу было прекращено. В начале сентября суд изменил меру пресечения в отношении блогера и отпустил его под домашний арест.

Блогера Егора Жукова приговорили к условному сроку.Студента ВШЭ признали виновным в публичных призывал к экстремизму

ИСТОЧНИК KP.RU

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