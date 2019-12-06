Суд приговорил Егора Жукова к трем годам условного срока
Кунцевский суд Москвы вынес приговор студенту Высшей школы экономики, блогеру Егору Жукову, который был арестован в августе 2019 года.
Судья Светлана Ухналева признала молодого человека виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности через интернет. Жукова осудили на три года условно, хотя прокурор требовал приговорить студента к четырем годам колонии общего режима.
Согласно данным ТАСС, на оглашении приговора присутствовали рэпер Оксимирон, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, актриса Чулпан Хаматова, журналисты - всего несколько сотен человек.
Сайт kp.ru писал, что изначально Егора Жукова арестовали по обвинению в организации массовых беспорядков в Москве, однако позже преследование по этому делу было прекращено. В начале сентября суд изменил меру пресечения в отношении блогера и отпустил его под домашний арест.
Блогера Егора Жукова приговорили к условному сроку.Студента ВШЭ признали виновным в публичных призывал к экстремизму
ИСТОЧНИК KP.RU