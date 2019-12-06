Егор Жуков: Новый Лермонтов или все-таки юный «поп Гапон»?

Юный «поп Гапон»?

Почему страдалец-оппозиционер легко отделался в суде.

Роман ГОЛОВАНОВ

Студенту «вышки» Егору Жукову дали 3 года условно за призывы к экстремизму. Когда парень вышел из суда, на улице его ждала целая толпа фанатов. Школьники и студенты собрались поглазеть на своего героя-мученика. Кровавый режим решил прижать беднягу. И за что? За слова в соцсетях.

Не справедливо, говорите. Ну, давайте откроем блог Жукова. Вот его выступления прямо перед несанкционированными митингами 3 августа:

«Перекрытие дорог — важнейшая тактика <...> Москвичи впервые решились на обдуманное использование этой тактики, перекрыв множество дорог. <...> Вот к чему я вас точно призываю. Прирост новых людей. Вот что должно произойти 3 августа».

Ничего не смущает? Кстати, во время перекрытия Садового в пробке застряла «скорая», спешившая на вызов. Давайте дальше по цитатам «мученика»:

«В итоге, я реализовал тактику номер 138 из 198 методов ненасильственного сопротивления».

Что это такое? Термин из американской книги крестного отца «цветных революций» Джина Шарпа. Егор Жуков, чтобы его не свинтила полиция, сел на землю вместе с другими протестующими. Обычно бузотеры так устраивают «живую сцепку». Силовикам приходится разбивать ее дубинками — очень красивая картинка для камер.

Идем дальше:

«Знание местности — ключевая вещь для развития любого протеста. Если хотите классно провести время — приезжайте в Москву».

Егор, как дирижер, регулировал потоки людей на несанкционированных протестах.

Где-нибудь в США, Британии или Китае Жуков схлопотал бы от 3 до 25 лет (или даже до пожизненного - как предусматривают их законы). Вот только сухие факты.

В июле 2018 года британец, призывавший в соцсетях к нападению на четырехлетнего принца Джорджа, и распространявший рекомендации по подготовке терактов, приговорен к пожизненному заключению.

В августе 2011 года суд приговорил к 4 годам 20-летнего Джордана Блэкшоу и 22-летнего Перри Ситклиффу-Кинану. Молодые люди на своих страницах в Facebook призывали к беспорядкам и мародерству, указывая, где и в какое время надо собраться.

Так что Егор легко отделался. Повезло, что в России живет. А то по-английски отсидел бы, как два юных дурака из Британии.

Еще интересная деталь — отец Жукова - космонавт-испытатель, экс-сотрудник фонда «Сколково», член Союза писателей России. И когда сына выпустили на свободу, он лишь бросил журналистам:

«Опять кормить этого обормота».

... Или все-таки новый Лермонтов и Белинский

Владимир ВОРСОБИН

Все, кто хочет составить свое мнение о громком «деле студента Егора Жукова», почитайте предысторию.

Попробуйте решить сами – за что прокурор просил посадить студента Высшей школы экономики на 4 года.

Потратьте 20 минут. Посмотрите, к чему призывал Жуков в интернете.

Я даже не упоминаю уголовные дела его «соседей» по камере - кто-то бросил бумажный стакан в сторону полиции, кто-то коснулся шлема «космонавта», причинив ему страдания (влезать в липкие споры об американских полицейских, стреляющих во все раздражающее, или мешать сладким мечтам «охранителей» давить танками несогласных – скучно).

Тут парня арестовали за слова.

Раньше, лет десять-пятнадцать назад, это звучало дико.

Рассказать бы кому тогда...

Срок за критику? Срок за призывы выходить на улицы?

Это что-то из учебника истории 19 века, да?

Ссылка Лермонтова и Пушкина, которые сочувствовали экстремистам? Что-то из хрестоматии: «Темницы рухнут – и свобода Вас примет радостно у входа. И братья меч вам отдадут.» (чем не оправдание экстремизма?)

Или несостоявшийся расстрел Достоевского (его заменили каторгой), чья вина – прочтение антиправительственного письма экстремиста Белинского неблагонадежному Гоголю?

Или это из учебника по мясорубке 30-х годов?

Нет. Это наше время.

И к этому мы даже не привыкли. Мы отвыкнуть не успели. И нас возвращают на привычную, тысячелетнюю дорогу.

Когда неосторожное воровство чиновника - условный срок, а неосторожное слово простолюдина – «двушечка».

И хотя под напором общественности мудрая госмашина снова до поры до времени втянула когти и выпустила Жукова...

Это ничего не меняет.

Условный срок – не оправдание. Скорее позволение – живи пока. Условный срок означает лишь, что дрессировка народа гибка, системна и нетороплива.

И Жуков похоже догадывается о ее конечной цели.

О чем сказал в последнем слове на суде:

«Государство ясно дает понять: ребята, разбредитесь по своим норкам и друг с другом не взаимодействуйте. Собираться друг с другом больше двух на улице нельзя – посадим за митинг. Работать вместе по социально полезной повестке нельзя – дадим статус «иностранного агента». Откуда в такой среде взяться доверию и, в итоге, любви? Не романтической, а гуманистической любви человека к человеку.»

Кстати, в тот же день, освободив Жукова, в городе Новоуральске Свердловской области власти завели дела на пенсионеров, вышедших протестовать против ввоза в город урановых отходов из Германии...

И легко отправили целый город сидеть по норкам.

Как в старые добрые времена...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748185" frameborder="0"></iframe> Егора Жукова приговорили к трём годам лишения свободы условно.

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