Сразу два сборища сторонников «бандеровской» Украины закидали яйцами. Оба митинга имели отношение к встрече в Париже в «нормандском формате». Петр Порошенко, развязавший войну в Донбассе, решил, с помощью любимого Майдана, воздействовать на нового президента Украины. И продемонстрировать, что в случае каких-то компромиссов на встрече во Франции, Владимира Зеленского просто сметет улица. Но улица отреагировала так, как еще год назад представить было невозможно. В конце исполнения гимна Украины в Порошенко вдруг полетели яйца. Приближенные ловили их голыми руками с переменным успехом - в самого Порошенко не попали, но угодили в его жену. Кидателя яиц, по требованию самого Порошенко со сцены, хотели линчевать, но киевская полиция его спасла.

Порошенко забросали яйцами на Майдане .

Второй инцидент с яйцами случился в Париже, где местная диаспора и «Движение ветеранов Украины» провели сборище на 150 человек - «в поддержку позиции Киева». Митингующие держали в руках плакат «Россия - террорист», среди петлюровских «жовто-блакитных» стягов затесались и бандеровские красно-черные - флаги «Правого сектора» (запрещенной в РФ экстремистской организации, - ред.). Что не добавило этому мероприятию респектабельности. Посыл собравшихся был - ясен: «война до победного конца». Ход традиционный. Как известно, все самые непреклонные сторонники войны накапливаются не в окопах на передовой, а в столицах. К середине парижского митинга в «поджигателей войны» тоже полетели яйца. Украинская пресса уже поспешила заявить о «провокациях ФСБ и ГРУ», хотя, ей стоило бы задуматься, что люди давно уже устали от этого «карнавала незалежности», «дорог перемог» и борьбы с сепаратизмом.