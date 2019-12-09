"Как скажет суд, так и будет": Елена Степаненко прокомментировала свадьбу 74-летнего Петросяна

С Еленой Степаненко Евгений Петросян был счастлив 33 года. Потом грянул неожиданный для поклонников юмористов развод в феврале 2018 года. А затем и раздел совместно нажитого имущества. По слухам, знаменитая пара нашутила за эти годы на полтора миллиарда рублей и пока не решила, кому какие антикварные сокровища, счета и квартиры достанутся.

Драматургии в этих семейных распрях прибавилось после недавней женитьбы 74-летнего Евгения Вагановича на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. По словам друга Петросяна, в начале декабря сатирик узаконил отношения с Татьяной Брухуновой.

Многие думали, что Елена Степаненко будет расстроена из-за нового семейного статуса своего бывшего, но Елена Григорьевна ответила на наш звонок весьма бодро, на вопросы отвечала с юмором.

Драматургии в этих семейных распрях прибавилось после недавней женитьбы 74-летнего Евгения Вагановича на своей 30-летней помощнице Татьяне БрухуновойФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Елена Григорьевна, вы же по-прежнему делите с Петросяном совместное имущество?

- Да.

- Его женитьба на помощнице как-то отразится на вашей судебной истории?

- Да, откуда я знаю? (смеется.). Пожелайте счастья, здоровья молодым и все, - сказала "Комсомолке" Елена Степаненко.-

И пускай живут счастливо в конце концов. Что вы у меня все спрашиваете? Пусть они живут своей жизнью. А наше судебное дело будет идти своим чередом. Как скажет суд, так и будет. Пусть будут счастливы.

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