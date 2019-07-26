За коллекцию Петросяна стоимостью 1 млрд рублей борется не Степаненко, а родная дочь комика

В прошлом году Евгения Петросяна и Елену Степаненко развел суд. Но с разделом их имущества, которое, по приблизительным данным, насчитывает не менее 1,5 млрд рублей, до сих пор еще ничего не решено.

Напомним: иск о разделе имущества подала Елена Степаненко. Ее интересы в суде представляет команда адвокатов. Общественность поняла все буквально: мол, именно Степаненко хочет оттяпать у Петросяна половину совместно нажитого добра. Однако в реальности это не так.

- Формально на поле судебного боя - два юмориста, Петросян и Степаненко, - рассказывает «Комсомолке» наш источник в юмористических кругах. - Но Петросяна стимулирует его личная ассистентка и возлюбленная Татьяна Брухунова. А за Еленой Степаненко стоит не кто иной, как родная дочь юмориста Викторина Петросянц! Именно Викторина - движущая сила этого судебного процесса.

Викторина Петросянц уже много лет живет в США.Фото: ru.wikipedia.org

Непубличная фигура

Викторина Петросянц, родная дочь Евгения Петросяна (артист отбросил одну букву в фамилии), человек непубличный. Она родилась в первом браке комика, когда артисту было 23 года. Мама Викторины - младшая сестра балерины Викторины Владимировны Кригер. И дочку родители назвали в честь знаменитой родственницы. Мама Викторины умерла, когда девочка была еще маленькой.

Викторина мечтала танцевать на большой сцене, но отец настоял, чтобы она выбрала иную сферу. И девушка поступила на исторический факультет МГУ, который с отличием окончила. Устраивала выставки. А потом вышла замуж и вместе с супругом уехала в США.

Сейчас Викторине 50 лет. Она очень дружна с мачехой - бездетной Еленой Степаненко, которая считает ее своей дочерью. У Викторины двое взрослых сыновей - Марк и Андрей. Один из них, как признавался комик, - выдающийся искусствовед, доктор наук. Но недавно решил попробовать себя в деле деда - стал работать в Америке в юмористическом жанре стендапа.

В свое время, как писали, Петросян покупал дочке в Нью-Йорке квартиру.

Несмотря на разделявшие их тысячи километров, отец и дочь часто ездили друг к другу в гости. Викторина, как и сам Петросян, коллекционирует предметы старины. Одно время занималась выпуском эксклюзивных елочных игрушек из стекла. Кроме того, у женщины своя киностудия, сама Петросянц выступила продюсером нескольких документальных фильмов.

У отца и дочери были хорошие отношения - пока Петросян не ушел от Степаненко. Молодая пассия мэтра Татьяна Брухунова в интервью на Первом канале признавалась: «Дочь Евгения Вагановича Викторина Евгеньевна нашла возможным принять сторону Елены Степаненко». Как отметила Брухунова, для Петросяна это было очень неожиданно. С тех пор отец и дочь практически не общаются.

Шедевры манят ушлых дельцов

Викторина Евгеньевна и задумалась о судьбе коллекции отца. Ведь самое главное в совместно нажитом имуществе пары юмористов - вовсе не квартиры, а коллекция - картины, фарфор, предметы старины. В ней действительно много ценностей (см. «Конкретно»). И именно их судьба волнует дочку Петросяна. Возможно, не зря.

- Дела Петросяна ведет Брухунова. Если комик отсудит имущество, руки у нее будут развязаны и в отношении предметов коллекции. Она сможет распоряжаться раритетами так же легко, как сейчас управляет финансами артиста, - рассказал «КП» независимый адвокат Дмитрий Кузьмичев. - Возле тех, у кого есть доступ к шедеврам, всегда появляются ушлые дельцы. И кто знает, какие заманчивые предложения начнут поступать Татьяне. А Петросян, при всем уважении к его энергии, на пороге того закатного возраста, когда не за всем уследишь. Поэтому, думаю, его дочь поступает разумно - в пользу семьи.

Елена Степаненко была четвертой женой артиста. Брак расторгнут в ноябре 2018 года. Фото: Личный архив

Елене Степаненко нет дела до сокровищ

- Дочь Петросяна действовала быстро. Наняла опытных адвокатов. И одержала первую промежуточную победу: суд постановил, что вся коллекция раритетов до окончания судебных разбирательств будет находиться на хранении у Степаненко, в той квартире, где она сейчас живет (и куда не пускает Петросяна), - рассказал «КП» источник.

Ранее адвокат Степаненко рассказывала «КП», что Петросян предлагал бывшей жене все поделить мирно, так, как хотелось ему. А хотелось ему забрать себе всю коллекцию, отдав бывшей квартиры. Но Елена Григорьевна не согласилась.

- Лена Степаненко не хотела громких судебных разбирательств. Она очень верующий человек и относится ко всему с долей смирения. Говорит, что ей послано это испытание с разводом и нужно его достойно пройти, - рассказала «КП» знакомая юмористки. - Она не спорит с бывшим мужем, не общается с ним, не дает интервью и ведет себя тихо. По большому счету ей не важно, что станет с нажитым добром. Но дочь Петросяна просчитала ситуацию: если папа без ума от молодой возлюбленной и уже потратил на нее кучу денег, то пора спасать семейные накопления! Как? Забрать ценности через суд. Ведь сам Петросян во всем доверяет своей музе. Дочь и подвела Степаненко к мысли подать иск.

В суде они настаивают, чтобы вся коллекция живописи, фарфора и прочего досталась при разделе бывшей жене Петросяна, а несколько квартир стали бы гарантом безбедной старости самого мэтра юмора.

- Не так чтобы дочь пошла против отца - нет, она просто хочет сберечь достояние семьи от третьих лиц, - говорит наш источник. - Если коллекция останется у Степаненко, она наверняка завещает раритеты женщине, которую считает своей дочкой. Викторина разбирается в шедеврах и относится к ним чрезвычайно внимательно и бережливо.

Сегодня финансовыми делами Петросяна занимается его 30-летняя возлюбленная Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Пойдет ли Брухунова на сделку?

В суде уже выслушали мнение адвокатов Степаненко о том, что Евгений Ваганович мог выводить деньги из семейного бюджета. За два года пассия Петросяна купила в Москве две квартиры, рыночная стоимость которых - 280 млн рублей. И сделала в них дорогой ремонт. Степаненко (и дочка Петросяна) готовы закрыть глаза на эти траты, если всю коллекцию шедевров юморист согласится уступить бывшей жене. Иначе к квартирам для Брухуновой будут вопросы...

- Связь Петросяна и Брухуновой - это как бредовый фильм. Хорошо, что дочка Евгения Вагановича заняла сторону Елены Степаненко, - сказала «КП» бывший бухгалтер театра Петросяна Ольга Владыкова. - Дочь поддерживает Лену, и молодец. Там еще будет бойня! У Викторины дети, она думает о них. Брухунова, естественно, тянет одеяло на себя. А Петросяна мне жаль...

ДОСЛОВНО

- Дочь Петросяна - умная женщина и понимает, что ему развод со Степаненко вообще был невыгоден, - сказал «КП» сатирик Виктор Коклюшкин. - Развод был на руку «третьим силам», кто, вероятно, желает дотянуться до богатства Петросяна.

КОНКРЕТНО

В собрании сатирика подлинники Матисса, Шишкина, Айвазовского

Петросян несколько десятилетий вкладывал деньги в предметы старины и искусства. Опись его имущества составила порядка 5000 наименований редких и уникальных вещей!

- Вкус Евгения Петросяна соответствует вкусам разбогатевшего советского человека, который покупает то, что хорошо знает, - сказал в интервью «Комсомолке» глава интернет-аукциона ArtInvestment Константин Бабулин. - Это русский ХIХ век, то, что в свое время публиковалось на форзацах хрестоматии по литературе и подавалось как самое лучше, - Шишкин, Поленов, Тропинин.

В коллекции Петросяна друзья видели шедевры-подлинники Матисса, также он собрал и объемную коллекцию Айвазовского и Боголюбова.

По оценке экспертов, одна работа Айвазовского в среднем стоит порядка 50 - 70 тысяч долларов. А стоимость коллекции живописи при самых скромных подсчетах составит порядка 15 - 30 млн долларов.

И это только картины!

Помимо этого, у юмориста приличное собрание бронзовой скульптуры, фарфора - преимущественно театральной тематики, с изображением деятелей культуры ХIХ века.

Уважают Евгения Петросяна и за его собрание антикварных книг. Говорят, у него сегодня лучшая в России библиотека юмористических изданий. Сборники анекдотов ХIХ - начала ХХ веков, сатирические журналы 1890 - 1920 годов, юмористические рассказы Аверченко, Зощенко, Тэффи. Гордость коллекции - пятитомная «Энциклопедия весельчака» (СПб.; М., 1871 - 1873), вместившая в себя 5000 анекдотов.

Помимо всего прочего, есть у Петросяна большая коллекция кукол-клоунов.

Эксперты не рискуют дать точную оценку коллекции на глазок. Самая скромная цифра, которую называют знатоки, - 1 млрд рублей.

Однако пока официальной экспертизы не проведено.

КСТАТИ

Артист не нашел денег на оценку шедевров?

- В суде стороны еще в начале года пришли к мнению, что нужно провести независимую оценочную экспертизу и коллекции, и всего имущества. Экспертизу решили сделать в Минюсте, - говорит наш источник в суде. - Суд возложил обязанность оплатить ее на Петросяна. Но картины в собрании Петросяна и Степаненко настолько уникальны, что в России не нашлось достаточно квалифицированных специалистов, чтобы провести непредвзятую оценку. Решили везти полотна на экспертизу за рубеж. Транспортировка, оценка - все это влетит в приличную сумму. Петросян (все его счета арестованы по просьбе второй стороны) по сей день не нашел необходимых денег. И дата экспертизы еще не назначена.

- Экспертиза работ, например, Матисса в России не проводится, поскольку это французский художник и для рынка требуется заключение французского Фонда Матисса, - объясняет эксперт по авторскому праву, бывший начальник антикварного отдела МУРа Алексей Кисточкин. - Именно поэтому, видимо, Петросян и повезет полотна на экспертизу за рубеж. Нужно подтверждение подлинности самого Фонда Матисса, без этого вещи на рынке не будут востребованы.

Экспертизу произведений искусства русских художников целесообразнее проводить в России.

В среднем эксперты берут 10 процентов от стоимости картины.

- А если говорить о бронзе, фарфоре?

- Экспертизу проводит экспертный центр, который имеет специализацию по данному направлению. Если существует мануфактура, производившая данный фарфор, надо связываться с ней - чтобы они по запросу поднимали архивы, сверяли с эталонными образцами и подтверждали подлинность. Котируются на рынке произведения признанных брендов. Их не так много, и про них знают специалисты.

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