Новая революция по-русски — это война отцов и детей

Напишу это впрок. На будущее.

Когда в Москве снова начнутся массовые задержания и предстанут пред нами живым укором новые Голуновы и Жуковы.

Напишу, чтоб не толкаться потом с аналитиками на сайтах после очередной Болотной, пытаясь в сутолоке мнений донести до читателей свою скромную мысль...

Начну с парадоксального - в темноте этого самого будущего засияют новые лица либерально-революционного иконостаса, который власти... строят сами. Своими руками. Для неведомой цели. Символ этой загадки - несносимый и невыносимый для большинства екатеринбургский центр Ельцина.

Итак скоро мы снова увидим мелодраму, где неарестованный Навальный (на фоне тюремных сроков «за пластиковый стаканчик» свобода Алексея становится столь анекдотической, что оппозиционеру похоже пора сесть добровольно) снова протрубит уличный сбор.

Уверен, сейчас над поводом для протеста работают специально обученные чиновники и депутаты. Они пишут какой-нибудь очередной охранительный закон или новую негуманную реформу. Причем суть реформы будет вполне рыночной, даже прогрессивной, и даже - либеральной, но внедрять ее будут в массы как обычно без анестезии, дескать, сьедят для своей же пользы.

Причем по идее возглавить социальный протест должен не Навальный, а другие пассионарии - лидеры коммунистов (большевики-ленинцы их бы расстреляли за перманентную измену всем идеалам).

Нет, коммунисты проведут, конечно, митинги, но осторожненько и аккуратно согласовывая с «вашим благородием», что никто даже не подумает встрепенуться: «Осторожно, коммунисты! Они сто лет назад взяли телеграф!»

Коммунисты нынче спокойно голосуют в Госдуме, управляют губерниями, городами, поселками, получают госнаграды – от единоросса почти и не отличишь!

Большевики - миллионеры, акционеры предприятий, ездят на «Порше» (описываю конкретного депутата КПРФ) – протест в такой ситуации излишен. Неискренен.

И вот постоять на площади за народ (сменив на этом фронте «лимоновцев» и буревестника революции начала «нулевых» Захара Прилепина) выходят другие «бойцы». Либералы. Те, кто ориентирован на западные ценности в их старинном понимании:свобода слова, честный суд и конкуренция, борьба с коррупцией.

Задержание на протестной акции в Москве.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Посыл либералов прост и понятен. Он есть в любой религии и в любой революции: Не укради. Суди честно. Не фальсифицируй голосование. Пора, мол, чистить авгиевы конюшни, плохих чиновников люстрируем, хороших – воспитаем, воров – посадим, так победим, и настанет светлое будущее.

Именно эта мысль горит в глазах молодежи, когда ее лупит, упаковывает и сажает за решетку ОМОН. Так было всегда и везде.

Меняются века, идеи, но способы – нет. И если вырванное из груди сердце Данко Горького освещало путь будущим большевикам, то условный Жуков со своей речью о гражданской любви и залихватским «чем страшнее мое будущее, чем шире моя улыбка» - ведет в мир противоположный. Тоже светлый. Но буржуазный. Не очень понятный «замкадью»: чего зажравшимся москвичам опять не хватает!?

Русский человек, давно ощущающий, что его предали все системные политики, недоумевает теперь: какие политзаключенные? Какая честность выборов? Какой прок от борьбы с коррупцией, если это всегда «пчелы против меда»? Чего эти наивные студенты трындят, их же, идиотов, первых обманут?!

Русский Человек спрашивает «несогласных»: почему вы не ходите с лозунгами «Поднять зарплату бюджетникам!», «Снизим налоги малооплачиваемым!»

И я всегда думал – почему?

Почему те, кто идет на «космонавтов» в столице, кого обслуживает десятки дорогих адвокатов, кто все равно получает сроки, нельзя представить за разговором с обычным уральским Кузьмичем. Тот обязательно спросит юношу: «На хрена?!» К чему мне твоя «свобода» и «честность», когда мне дома жрать нечего.

И еще я подумал: интересно, а ведь в центре столицы «бузят» люди, большинство которых в центре и живет.

Революционеры вроде студента элитарной «высшей школы экономики» Егора Жукова, чей родитель космонавт – наверняка живут в хороших районах Москвы.

И те, невидимые, кто направляет на митингующих злой ОМОН, живут, уверен, рядом.

Причем и те и другие... либералы.

С одной лишь разницей. Те, что во власти - либералы не идейные. Там все запущеннее – они либералы вынужденные.

У них наверху это слово, конечно, считается ругательным. Но бытие определяет сознание. Они коммунисты? Нет. Сторонники частной собственности? Разумеется, - особенно той, что им принадлежит. Патриоты? Ну да....

Но нутро у них, в отличие от голодранца Кузьмича, буржуазное, инстинкты - тоже. И США, Великобритания, Германия для них естественное домашнее продолжение России. Они готовы бесконечно ругать Вашингтон, если начальство велит, но внутри себя знают, что в «вашингтонах» учатся дети, живут друзья. И мечтают, что может при хорошем раскладе, найдется и для них на старость домик в гуманной стране, где уважают личность и собственность....

Вот и комиссар «Наших», экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель боролся с белоленточными митингами, проклинал Запад, писал злые законы, но в итоге выбрал гражданство Германии и тихую жизнь бюргера...

Они самые обыкновенные капиталисты, желающие – тут очень важно! – чтоб их дети жили счастливо. И внуки. И правнуки.

Поэтому они в глубине души не прочь превратить и Россию в Запад. Чтобы суды были справедливыми. Чтобы полиция не подбрасывала наркотики. Чтобы выборы были честными.

Пока население примитивно мечтает о гос-подачке: хоть чуть поменьше квартплаты, они хотят то, что за деньги не купишь. Комфортную среду для будущих поколений. Для их богатых детей.

Они не хотят, чтоб их наследники жили в беззаконии, в стране похожей на Нигерию или Зимбабве. Они не хотят, чтобы дети и внуки стали обитателями элитных гетто, окруженных от ненавидящего их народа трехметровыми заборами и охраной.

Поэтому властная элита, положа руку на сердце, сочувствует Егору Жукову и, возможно, даже аплодирует его детской речи в суде. Потому что подсознательно хотят того же, что и он.

И потому скрытая угроза большой смуты витает в этой тонкой , но такой влиятельной прослойке обеспеченных отцов и детей, не сегодня , а наверное со времен декабристов.

И опять-таки ради детей... Наследников.

Но в провинции считается, что Москва веками бесится из-за содранного со всей Руси «жира». И это тоже правда.

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