Три сценария участия российских спортсменов на Олимпиаде

Решение об отстранении российских спортсменов от крупных соревнований было ожидаемо. Но то, в какой редакции оно было принято, все равно произвело шок. Итак, вердикт ВАДА гласит, что Россия четыре года на сможет участвовать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом, а также проводить на своей территории международные соревнования мирового уровня.

Как реагировать на это — мнения разделились.

Политики и комментаторы уже кричат, что без флага и гимна Олимпиаду надо бойкотировать. Так ведущий программы «Время покажет» вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил:

"Ехать никуда не надо… И пока наша страна не займет жесткую позицию в этом вопросе, мне кажется, что понимания со стороны функционеров ВАДА не будет".

Сами спортсмены придерживаются противоположного мнения.

Так лидер сборной России по стрельбе из пневматического пистолета иркутянин Артем Черноусов заявил в интервью «КП»:

- Олимпиада в Токио 2020 должна стать первой в моей карьере. Выступить в Японии уже не то что мечта, а цель, к которой я иду все последние несколько лет. И в отборе на Игры я иду на первом месте по очкам, да еще и с отрывом. Я готов поехать на Игры под нейтральным флагом. Зря я что ли тренировался! В любом случае, на Олимпиаде все будут знать, что я русский спортсмен и выступаю за свою страну.

У тренеров своя правда. Так прославленный наставник по фигурному катанию Алексей Мишин на Радио «Комсомольская правда» сказал:

- Сейчас нам надо сконцентрироваться не на трагизме ситуации, а на том, как из нее выйти. Нужно проводить свои соревнования, чтобы у спортсменов был «свет в окне». Надо думать о том, чтобы сохранить структуру традиционных стартов, которая сложилась при подготовке к чемпионатам мира и Олимпийским играм.

Но хотя Россия и получила четырехлетний «бан», окончательный расклад еще не слишком ясен. Понятно, что нас уже не простят, но насколько жесткими могут быть санкции? Рассмотрим три варианта.

Первый сценарий

Маловероятный. Россия подает жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) и там принимают решение, что Олимпийский комитет России в этой истории не запятнан. Мол во всем виноваты государственные органы. Собственно, на этот сценарий и надеется президент ОКР Станислав Поздняков. Тогда наши спортсмены, которые не числятся в «списках прокаженных» из базы Родченкова, проходят все мыслимые и немыслимые проверки, но все же едут на Игры единой командой под флагом и с гимном.

Второй сценарий

Его мы уже проходили в 2018 году. Напомним, что на зимние Игры в Пхенчхан не пригласили несколько десятков наших лидеров сразу в нескольких видах спорта — биатлоне, лыжах, бобслее… А те кто доехал до Кореи назывались «Олимпийские атлеты из Росиии». И все же это была команда, пусть и в усеченном виде, но довольно сплоченная.

Третий сценарий

Но теперь светит самый худший вариант. ВАДА, вроде бы как не препятствует ехать на Олимпиаду российским спортсменам, но выступать они там будут (кто прорвется) не только без флаги и гимна, но и вообще без национальной принадлежности. Такую форму спортивной люстрации уже не первый год практикует Международная федерация легкой атлетики, которая на чемпионатах мира напротив фамилий российских спортсменов пишет всего три буквы ANA (авторизированный независимый атлет).

Впрочем, как мы помним, в Рио-2016 российские легкоатлеты вообще не поехали, так что возможны варианты. Это, кстати, касается и чемпионатов мира, где форма наказания во многом будет зависеть от позиций международных федераций по видам спорта.

Словом, неолимпийские игры продолжаются.

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ВАДА казнило российский спорт

Исполком ВАДА принял решение отстранить Россию на 4 года от всех крупных международных соревнований, таких как Олимпиады и чемпионаты мира. Вердикт принять единогласно. Но это только первый тайм матча «ВАДА против России». Скоро будет второй – в Спортивном арбитражном суде. А потом как знать, может быть и дополнительное время (подробности)