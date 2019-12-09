Глава ВАДА Крэйг Риди- "Комсомолке": "Кое-кто считает наше решение недостаточно жестким"

Президента ВАДА наш звонок застал в машине, в которой он ехал в аэропорт Женевы сразу после пресс-конференции, на которой было объявлено о наказании российских спортсменов.

Узнав, что звонят из крупнейшей российской газеты, сэр Крэйг (он ведь английский лорд) напрягся. Ссылаясь на крайнюю усталость, попытался перенести разговор на другой день. Но в итоге согласился ответить на наши вопросы.

- Первого января вы уходите с поста президента ВАДА. Как вы оцениваете свою работу в агентстве?

- Я работаю в ВАДА с момента его основания и думаю, что агентство добилось огромных успехов в важной сфере спортивной жизни. Последние пять лет - с тех пор, как стала общедоступной информация о российских нарушениях в допинг-регулировании - были непростыми. Но мы должны были работать над этим, и, думаю, старались делать это добросовестно. Я думаю, что мы поступили правильно. Я надеюсь, что к вопросу о поведении русских возвращаться больше не придется.

- Вы довольны результатами?

- Ну, мы явно кое-что изменили в российском спорте. В прошлом году мы решили вывести из тупика отношения между Россией и ВАДА и предложили возобновить сотрудничество с РУСАДА при условии допуска к базе данных Московской антидопинговой лаборатории. И все это работало очень хорошо. Но затем мы узнали, что с данными произошли манипуляции. Это очень разочаровывает. И я надеюсь, что люди, которые были ответственны за это, понимают ущерб, который они наносят молодым спортсменам в их собственной стране.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748688" frameborder="0"></iframe> Глава РУСАДА о возможности изменить решение WADA.

- Вам не кажется, что, запретив россиянам участвовать во всех крупнейших международных соревнованиях на 4 года, вы наказали «чистых» спортсменов?

- Конечно, мы это осознаем... «Чистые» спортсмены, которые доказали это, смогут принять участие в соревнованиях, но не будут официально представлять Россию. Кое-кто в мире критикует нас за то, что мы не приняли более жесткое решение.

- Послушайте, но вы наказали еще и российскую сборную по футболу. А это как вообще соотносится с допинговым делом?

- Мы еще разберемся, какие критерии тут должны действовать. Что касается ВАДА, то мы будем основывать нашу работу на антидопинговых правилах. Если последует обращение в Спортивный арбитражный суд, мы постараемся довести до них суть нашего подхода.

B решении ВАДА возобладали политические мотивыФото: REUTERS

- Вы рискуете войти в историю, как чиновник, практически разваливший ВАДА. Каково ощущать себя в этой роли?

- Что? Я уничтожил ВАДА?

- Вы выставили его в странном свете.

- Нет, я ничего подобного не делал!

- Я имею в виду, что в решении ВАДА возобладали политические мотивы.

- Нет, я не думаю. Мы очень ответственные люди, мы старались защитить всех «чистых» спортсменов в России….

- Да, но вы предлагаете «чистым» спортсменам выступать под нейтральным флагом. Это унижение - вам так не кажется?

- Извините, но это санкция была наложена по решению исполкома ВАДА. Потому что кто-то должен понести наказание за то, что происходит. И потом, хоть кому то из спортсменов разрешено соревноваться, - это же лучше, чем не соревноваться вовсе.. И должны быть какие-то санкции против тех людей в России, которые это сфальсифицировали.

- То есть вы пытаетесь нажимать на политические кнопки, отказывая «чистым» спортсменам в соревнованиях?

- Не давлю я ни на какие кнопки! Пока!

Последнюю фразу чиновник прокричал, не скрывая досады. И бросил трубку.

Четыре ближайших года сборные России не смогут выступать под флагом страны на важнейших мировых соревнованиях. Так произошло из-за единогласного решения членов исполкома ВАДА. Формально еще не все потеряно. Россия может и обжалует решение агентства в Спортивном арбитражном суде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748686" frameborder="0"></iframe> Колобков о намерении РФ оспорить решение WADA.

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