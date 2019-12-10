Елена Мизулина: Юрий Лужков рассказывал мне о пчеловодстве, в котором я неплохо разбиралась

Зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина выразила соболезнования родным и близким Юрия Лужкова.

- Он всегда был открыт и очень прост в общении. Меня это поразило, когда я впервые с ним встретилась. Очень доброжелательный человек, который рассказывал и о своем любимом хобби-пасеке, пчеловодстве, потому что и в моей семье были у родных пасеки, и я в этом очень неплохо разбиралась, - поделилась сенатор. - Это крупный руководитель, уходит целая эпоха. Я очень хорошо помню Москву до Лужкова, начало 90-х, когда мы приехали, что она была с пустыми витринами, ящиками в магазинах, и как ее стал преобразовывать и преображать Лужков. Он везде сам ездил. Был в кругу людей, открытый, доступный для общения горожан, для просьб и обращений, человечный, быстрый. Москва преобразилась очень сильно при нем.

Вспомнила Мизулина реагировал на ее просьбы.

- Еще будучи депутатом, я обращалась к нему по конкретным вопросам избирателей за помощью, когда были самые разные сложные ситуации при получении жилья для многодетных. Был, например, вопрос по одной школе, которую чуть не ликвидировали в самом центре Москвы. Благодаря Юрию Михайловичу нам удалось ее отстоять. Я уже не говорю о политических событиях. Я помню, какие были жесткие выборы в Думу в 1999 году - фактически между «Единством» и «Отечеством», которое представлял, в частности, Лужков, была жесткая борьба. Лужков тогда выступил с тем, чтобы создать единую политическую силу - он, Шаймиев, Шойгу. Они показали пример того, что можно оставить все обиды и споры в прошлом. Если для России важно это объединение, то надо на него идти...Он был очень прогрессивный, смелый, человечный. Несмотря на те должности, которые он занимал, у него оставалась вот эта его человечность, - отметила сенатор.

Напомним, Юрий Лужков скончался во вторник во время операции в мюнхенской клинике. Бывшему мэру Москвы было 83 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/748914" frameborder="0"></iframe> Умер Лужков - экс-мэр Москвы.Умер Юрий Лужков. Все помнят его как успешного мэра Москвы, улыбчивого «человека в кепке». Но мало кто знает, что свой путь он начинал с работы дворником…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лужков изобрел улей, роторный двигатель, расстегай и капсулы для семян

У Юрия Михайловича в жизни, кроме прочего, была еще одна страсть - изобретения. В его копилке - более сотни патентов по 14 направлениям - от кулинарии и химической промышленности до энергетики и сельского хозяйства. Химик по образованию Лужков придумывал разные штуки. К примеру, всем известно его увлечение пчеловодством. Одним из главных его изобретений стал модернизированный улей, с дополнительным летком для насекомых и специальным люком. (подробности)