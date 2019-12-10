2019-12-10T20:05:40+03:00
Общество

Лужков изобрел улей, роторный двигатель, расстегай и капсулы для семян

Бывший градоначальник получил более сотни патентов
Светлана ОЛИФИРОВА
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Лужков запатентовал свой рецепт кулебяки и расстегаяЛужков запатентовал свой рецепт кулебяки и расстегаяФото: Михаил ФРОЛОВ
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У Юрия Михайловича в жизни, кроме прочего, была еще одна страсть - изобретения. В его копилке - более сотни патентов по 14 направлениям - от кулинарии и химической промышленности до энергетики и сельского хозяйства. Химик по образованию Лужков придумывал разные штуки. К примеру, всем известно его увлечение пчеловодством. Одним из главных его изобретений стал модернизированный улей, с дополнительным летком для насекомых и специальным люком.

Лужков запатентовал свой рецепт кулебяки и расстегая. Этот вариант пирожка, как написано в патенте, «отличается проработкой рельефов, выполненных в виде защипов с равным шагом расположения и плавными переходами, организующими «косичку». А патент на роторный двигатель внутреннего сгорания действует и в России, и за рубежом. Юрий Михайлович улучшил в своем изделии систему воспламенения, сгорания и газообмена в камере сгорания.

Агрономы тоже получили ноу-хау от бывшего градоначальника. Это капсула для проращивания семян или, как ее прозвали в народе, «шарики Лужкова». В смесь из навоза и полезных веществ в виде шарика прячут семена перед посадкой. А уж потом их закапывают в землю.

В списке Лужкова, например, еще и стрелочный перевод для монорельса, морс, медовуха, квас, сыворотка «Алена», способ фотоинактивации вируса гриппа А птиц подтипа H5N1, способ подавления роста опухолей, снегогенератор для лыжной трассы, установка для опреснения соленой воды и еще десятки разных научных и околонаучных изобретений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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