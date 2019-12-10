Владимир Ресин: Юрий Лужков заложил фундамент, на котором мы строим самую красивую столицу в мире

- Владимир Иосифович, обращаюсь к вам, прежде всего, как к человеку, который несколько десятилетий проработал рядом с Юрием Лужковым. Скажите, почему о нем говорят, что это был крепкий хозяйственник и крепкий московский руководитель?

- Я проработал рядом с ним, начиная с 86 или 87 года. Он занимался вопросами агропромышленности, я – строительства. Он был первый зампредседателя Мосгорисполкома, а я тоже был замом, председателем Мосстройкомитета.

Я руководил стройкой, а он - эксплуатацией. Это был самый тяжелый участок работы.

Вот ты помнишь, как была такая повинность у интеллигенции – перебирать овощи и фрукты на овощебазах?

- Да! Об этом даже в фильме Эльдара Рязанова «Гараж» есть эпизод про доктора наук, который свою визитку в пакете с картошкой оставлял. За что имел неприятности по партийной линии.

- Да-да. Так вот - Лужков был первый, кто освободил народ от этого адского труда.

Сотни тысяч людей, начиная со студентов и заканчивая пожилых, вздохнули свободно. Потому что это была тяжелая работа. Он организовал дело так, что все выполняли или механизмы, или специальные рабочие.

Лужков - тот человек, который в той полуголодной Москве организовывал минизаводы по производству колбасы, сосисок, пельменей, запускал пекарни, дрожжевые заводы. Короче говоря, руководил зарождающимися кооперативами, уже в то время создавал так называемый малый и средний бизнес.

- Говорят, что есть школа Лужкова. Что это такое: академия, ГПТУ?

- Это система, которую он создал. Система управления в Москве, от дворника до первых лиц. Вот именно она позволила ему, приняв в очень тяжелом состоянии город, вывести его на солидный европейский уровень. За 18 лет.

- И этот опыт пригодился и для города, и для страны?

- Не мы выбираем время, а время нас выбирает. Вот время Лужкова выбрало, и все, что можно было сделать в то время и для города, и для москвичей, и для России, - он сделал.

Может, где-то что-то не так, что-то не успел, но в основном - сделал. И не только для Москвы.

Вот он первый сказал – Крым наш, ни в коем случае Севастополь первый, кто Севастополю протянул не лозунг, а руку. Он возводил там жилье, детские сады, школы. Открыл филиал МГУ, построил бассейн, привел в порядок Дом моряков. Много чего сделал в Севастополе. Помогал и многим другим регионам в строительстве жилья, соцкультбыта. Ну, например, в Тамбове, где ничего не делалось, организовал работы так, что этот город был весь в лесах.

- У нас в Оренбургской области, в моем родном городе Новотроицке, есть школа имени 850-летия Москвы, потому что ее московские строители возводили.

- Да вспомните, в каком виде была Москва, которую Лужков принял. Если таким крупным текстом сказать, - то он создал тот фундамент, на котором сегодня Москва превратилась - уже силами Сергея Семеновича Собянина, его команды - в один из лучших городов Европы и мира по комфортному проживанию.

Город, где Юрий Михайлович Лужков родился и вырос...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748943" frameborder="0"></iframe> Ресин о Лужкове.По словам Ресина, Лужков был одним из первых, кто стоял у истоков кооперативного движения в Москве (c) Ruptly

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