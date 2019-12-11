Бедные мы, бедные: кто на самом деле живет за чертой прожиточного минимума

Изучить крайнюю бедность, когда людям в прямом смысле хватает только на еду, взялась социолог Высшей школы экономики Екатерина ЛОБОДЕНЮК.

50 оттенков нищеты

Чтобы исследование вышло точным, сначала надо было разобраться, кого вообще записать в группу самых бедных граждан. Тут есть два фактора. Первый - финансовый, который можно считать объективным. Границу прочертили на уровне 7,5 тысячи рублей в месяц, скромнее никуда. Для сравнения - прожиточный минимум в среднем по стране (в каждом регионе он свой) составляет 12 130 рублей, а для пенсионеров это 8846 рублей.

Второй показатель бедности - восприятие самого человека. В ходе масштабного опроса, проведенного специалистами Института социологии РАН, нищими себя назвали 4% россиян.

Пересечение двух этих групп - объективно и субъективно бедных - оказалось удивительно маленьким. Всего 7% из тех, кто живет меньше чем на 7,5 тысячи рублей в месяц, считают себя нищими. И только 15% жалующихся на бедность реально относятся к крайне малоимущим. То есть те, кто жалуется на нищету, и те, кто в ней на самом деле живет, - разные люди.

Да, у двух этих групп бедных много общего. Больше половины обеих - женщины. Все в основном живут в райцентрах, деревнях и селах. Но на этом сходство заканчивается.

Не доход, а проблемы

Когда речь заходит о нищете, мы часто представляем себе бабушку в старых вещах, которая пересчитывает копейки, пытаясь понять, хватит ли ей на хлеб. На деле же объективно бедным до старости далеко. Треть из них - в возрасте от 30 до 40 лет, а каждый четвертый - моложе 30. А вот пенсионеры больше воспринимают себя как бедных: 38% субъективно нищих старше 60, каждый пятый разменял шестой десяток. Все-таки пенсии растут, пусть и не так быстро, как хочется.

Заставить человека думать о себе как о бедном может многое. Например, проблемы со здоровьем, которые у пенсионеров не редкость. Даже если лечиться в государственных больницах, тратить деньги на лекарства приходится. Но важнее, что тоскливые врачебные кабинеты просто давят психологически, заставляют чувствовать себя несчастным.

Другой фактор - проблемы в семье. Скажем, муж-алкоголик или сын-игроман. Непредсказуемое поведение зависимого человека создает не только расходы, но и ежедневные конфликты и проблемы. Когда каждый день как на войне, ответишь, что нищенствуешь, даже если на еду хватает.

Проблемы на работе тоже не дают мыслить позитивно. Опросы показывают, что многие субъективно бедные устроены неофициально, а работодатель не считается с их правами.

Дети - это дорого

Объективно бедными чаще оказываются люди трудоспособного возраста. Из-за того, что у них есть обязательства. Более 70% объективно бедных семей имеют несовершеннолетних детей. Это давний наш феномен: рождение ребенка выталкивает небогатую семью за черту бедности. Во-первых, малыш - это всегда траты, а во-вторых, мама перестает работать, иногда на долгое время.

Другая причина объективной нищеты - безработица. В трети семей, чей доход ниже 7,5 тысячи рублей, есть трудоспособные взрослые люди, которые сидят без работы. И это притом что в августе обновился исторический минимум уровня безработицы в стране. Так что сидеть дома - личный выбор многих.

- Люди недовольны ситуацией на рынке труда. Найти какую-нибудь работу несложно, но чаще всего это будет тяжелый труд с низкой оплатой, - сказал «КП» проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

КОНКРЕТНО

«Без гроша в кармане»

...объективно:

- многодетные семьи

- семьи, в которых трудоспособные не работают

- пенсионеры, содержащие иждивенцев на свою пенсию

...субъективно:

- пенсионеры, имеющие тяжелые проблемы со здоровьем

- семьи с алкоголиками или наркоманами

- работающие на «плохих» местах, чьи трудовые права постоянно ущемляются

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Русская народная привычка

- Причитать и плакаться - это наша национальная привычка, - заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) экономист Никита Кричевский. - Я считаю, что быть бедным должно быть стыдно. Как в той же Европе, где никто не расскажет вам о своих финансовых проблемах. А у нас это почему-то доблесть.

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