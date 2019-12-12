Дима Билан - о Рудковской: У нас с Яной был мимолетный роман, но бог ее миловал

24 декабря Билан отметит 38-летие. Минувший год для Димы выдался непростым. 2019-й начался для артиста позитивно - выходом нового шоу «Планета Билан», где певец не только представил новые хиты, но и выполнял опасные трюки в стиле Копперфильда с исчезновениями и полетами.

А в феврале грянула беда: накануне премьеры шоу в Питере артист сломал ногу в двух местах. О злоключениях и победах уходящего года Дима Билан рассказал, забежав в гости на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).

Ногу могли ампутировать

- Полгода провел со сломанной ногой, ездил в тур с костылем, - делится Билан.

- Как ты умудрился так покалечиться?

- Cобирался вечером в гости, вышел из гаража, наступил на гору льда и подвернул ногу. Раздался дикий хруст. Я до последнего надеялся, что это не перелом, хотя нога опухала все больше и больше. Неделю ходил с двойным переломом, ждал питерского концерта. Хотя на самом деле операцию надо было делать сразу же. Это было начало тура, и не хотелось начинать все с такой ноты. Пел и танцевал со жгутами на ноге. А нога все синела и синела. Ее вообще могли ампутировать. Врачи предупреждали: мол, если сбегу из больницы на концерт, они за меня больше не несут ответственности. В итоге я подписал бумагу, что отвечаю за себя сам. И поехал в Питер. Между отделениями мне подносили нашатырь, я дышал им, потом продолжал петь. Но это был невероятный концерт, где люди стоя аплодировали.

- Дим, к чему все эти геройства, когда на кону здоровье?

- Я себя не уважаю за наплевательское отношение к здоровью, но некая доблестная составляющая тоже есть в моем характере. Ситуация была опасная, но мне повезло. Слава богу, сейчас ноги двигаются и работают на сто процентов. Операция помогла. Вкрутили девять шурупов, вставили пластину.

Помню, в больнице нервы постоянно сдавали, потому что ты наедине с бедой. Понимаешь, если завтра не выйдешь на сцену - со временем тебя забудут, вычеркнут из жизни.

- Сколько ты там лежал?

- Почти месяц. Фактически пришлось заново учиться ходить. Я привык быть гиперактивным, а тут словно крылья подрезали. Как вспомню все эти утки, инвалидные коляски... Все время хотелось сказать: да не надо меня катить, я сам доеду. А там просто каждое движение опасно.

- И как ты сейчас себя чувствуешь?

- После выздоровления у меня какое-то сумасшедшее желание быть везде, работать, творить. Я стал ценить свое время. Раньше мог спать до обеда, сейчас просыпаюсь в 7 утра, засыпаю в 2 ночи.

Осечка с алкоголем - от усталости

- Только ты оправился от травмы, случился скандал в Самаре, где ты выступал нетрезвым. Многих удивило, что ты признал вину, не стал прятаться.

- Конечно, мне было страшно говорить правду. Я понимал, что это удар по репутации. Анализируя события этого года, я думаю, что мне свыше дали шанс, чтобы вырасти как-то внутренне. Любая ошибка, если ты ее достойно проходишь, все равно поднимает тебя по лестнице самосознания. У меня получилось сделать то, что давно не получалось, - подарить людям детскую площадку, например. Потом вложился в концерт «Прости меня, Самара» (заплатил 6,5 млн рублей за сцену, за звук, какие-то охранные мероприятия), и спасибо огромное администрации Самары, что дали мне шанс реабилитироваться за свои ошибки.

- А тебя никто из коллег не останавливал: «Дима, зачем ты признался, что выпил?»

- Конечно, останавливали. Так же как когда я собрался второй раз на «Евровидение». Я в таких случаях полагаюсь прежде всего на свои ощущения. Я был в тот день в Самаре очень уставший. Алкоголь давно отсутствует в моей жизни. А тут встретил друзей в гримерке и не рассчитал с коньяком. Повторяю, у меня действительно год очень нервный был. Я все переносил на ногах. Видимо, должна была случиться какая-то осечка. Вот она и случилась, к сожалению.

«Вернусь на «Евровидение»

- Ты выиграл «Евровидение». Было желание попробовать себя там, уехать на Запад?

- В 20 лет, когда ты еще не знаешь мира, ты стремишься за океан. Я там уже пожил, писал альбомы в США - американский выпустил, испанский. Я был вхож в семью принца Брунея - мы дружили, он ходил на мои концерты. Когда я приезжал в Лондон, мы постоянно встречались. А у него дома часто собирались музыканты, от Тимбалэнда до Джастина Тимберлейка. Приходили актеры, певцы, вставали, как в хоре, и пели. Там были Эл Джерро, Тина Тернер... И вот я среди них пою. Я влюбился в Лос-Анджелес, думал, что буду там жить всю жизнь. Но потом меня словно перемкнуло. Я осознал, что люблю свою страну. Мне никто не запрещает ездить, смотреть мир. Но желание жить в Америке пропало, я хочу здесь реализовываться. Потому что и здесь, если ты ярко светишь, к тебе есть интерес, и мировой в том числе.

- Ходили слухи, что ты хочешь в третий раз поехать на «Евровидение».

- Это правда. Думаю, мы обязательно воплотим эту мечту в жизнь. У людей есть какое-то доверие ко мне и надежда, что я могу еще раз что-то занять. В любом случае это будет яркое действо, об этом будут все говорить.

Грезил о Ветлицкой

- Дим, тут Яна Рудковская в своем реалити-шоу «ЯнаСупер» рассказала, что на месте Евгения Плющенко мог быть ты. Правда, что у вас был роман?

- Да, мимолетный. Мне кажется, без этих романтических импульсов не началась бы вообще наша совместная с Яной работа. У меня в принципе и дружба с девушками не начинается, если какой-то романтической истории ранее не было.

Для Билана Яна больше, чем партнер по бизнесу. Дима - крестный отец сына Рудковской и Плющенко Саши. Фото: Личный архив

- И все-таки Яну ты упустил...

- Я иногда думаю об этом. Но у меня своя дорога - сложная, тернистая, со своими проблемами, иногда со своими загонами. Яну бог миловал, я думаю.

- Мы слышали, что твоя первая эротическая юношеская фантазия - Наталья Ветлицкая.

- Я бы сказал более завуалированно. Такой для меня была и Алиса Селезнева (главная героиня фильма «Гостья из будущего». - Ред.). Помню, мечтал: если у меня будет дочь, назову ее Алисой. На самом деле мне просто очень нравился голос Ветлицкой. И я через голос считывал ее женственность невероятную. У меня, кстати, недавно была с ней встреча.

- Она так же хороша, как и прежде?

- Она светится, от нее идет приятная энергетика.

- Недавно ты заявил, что никогда не женишься, что считаешь пережитком институт брака. Почему?

- Вот скажи, что должно происходить у человека, если его интересует, с кем я живу? Я считаю, что это какой-то атавизм, представлять человека с кем-то в постели, интересоваться, с кем он спит.

- Ты не можешь объективно судить, потому что ты давно по ту сторону баррикад, ты все-таки артист.

- Могу с этим согласиться. Но в любом случае со мной никогда такого не было, чтобы я интересовался чьей-то личной жизнью.

- Ну ты же интересовался в юности Ветлицкой!

- Но я не знал, с кем спит Ветлицкая.

- В то время это не так обсуждалось, как сейчас.

- Моя семья никогда не хотела быть в телевизоре. Сейчас в это сложно поверить, потому что все в него хотят. Я, наверное, пошел в своих родителей. Не люблю жить напоказ.

- Неужели они тебе не говорят: Дима, хотим внуков, женись.

- Они никогда на меня не давили. Только говорят: хотим, чтобы ты был счастлив, чтобы у тебя все было хорошо.

- Твоя старшая сестра Лена рассказала в интервью «КП», что ты запретил ей что-то рассказывать про тебя. Мол, была рядом с тобой девушка, которая ей нравилась, тренер по йоге, но ты потом отругал сестру, что она проболталась о ней репортерам.

- Сестра мне тоже запретила говорить о ее личной жизни. Нормальная договоренность.

- Ты говоришь, что не хотят они в телевизор, но сейчас ты продюсируешь свою младшую сестру Аню, которая решила стать певицей.

- Я не продюсирую. Просто Аня открывала мой концерт в «Крокусе». Я лишь поделился с ней опытом, он был ей необходим. Если я ей буду помогать, окажу медвежью услугу. Она должна сама пройти этот путь и учиться на собственных ошибках.

ПРИЗНАНИЕ

Устал от «Голоса»

- Почему мы больше не видим тебя в «Голосе»?

- Устал. Поэтому, наверное, побрился тогда налысо. Захотелось скинуть с себя «шкурку». Вот есть образ: Дима Билан - такой романтичный, добрый, отзывчивый, на него можно сесть и поехать. А тут выходит человек из привычных рамок. Рамки раздвигать нужно. Тем самым говорить: ребята, извините, я бываю разный. То же самое и с «Голосом». Проект, безусловно, мне очень многое дал. Меня узнали с другой стороны, поэтому огромная благодарность «Голосу». Но на меня повесили ярлык такого положительного парня, который всегда поможет. А я уже разрушался...

Я реально отзывчивый человек и постоянно брал на себя все проблемы участников, которые были в моих командах. Репетиций мне подчас не хватало, я снимал для ребят за свои деньги репетиционные базы, делал какие-то болванки аранжировок... Мы готовил креативнейшие номера. И еще я параллельно давал концерты. Я думал, что просто сойду с ума, развалюсь. Я начал болеть. Какой-то легкий психологический сдвиг, наверное, произошел. Но я думаю, что профессии это не повредит, а даже, наоборот, поможет.

- А сам Дима Билан пошел бы на «Голос»?

- Конечно. В юности я ходил на закрытые, не освещенные камерами и большим рейтингом кастинги. Плюс параллельно подрабатывал в магазине на Пушкинской площади, чистил там мраморные полы специальным устройством.

- И сколько платили в магазине?

- То ли 200, то ли 300 рублей.

- Помнишь, что купил на первую зарплату?

- Зимнюю обувь.

- Сейчас-то, наверное, много тратишь на одежду?

- Я не гонюсь за люксовыми брендами, спокойно могу одеться и в простую одежду, в ней выйти на сцену. Но, понятно, артист должен каким-то определенным сиянием сиять. Сейчас это все доступно для любого человека в принципе.

КСТАТИ

«Взвешиваюсь перед концертом»

- Как ты восстанавливаешься?

- Надеюсь, гены помогают. Отец долго курил, бросил недавно после определенной операции. А так мог бы выглядеть вообще как Джордж Клуни.

- Сейчас, наверное, у тебя вообще сухой закон?

- Да (смеется).

- Может Дима Билан позволить себе пирожное, кусок торта?

- Да. Если честно, я взвешиваюсь перед концертом и после. Мне нравится существовать в весе 79 - 80 кг. Ты двигаешься, тебе легко. Сейчас я вешу где-то 82.

- А реально скидываешь вес после концерта?

- Да, 1 - 1,5 кг.

- Чем питаешься?

- Например, моя старшая сестра ест только пищу без глютена. Она сбросила, по-моему, 40 с лишним кг. Я думаю: тоже без глютена поживу. Хватило меня на недельку. Потом был период, я ел только пищу на пару. После перелома ноги, антибиотиков и всего остального надо было как-то восстанавливаться. День начинал с овсяного отвара. Гадость несусветная, но чувствовал, как он плодотворно действует.

- Чем ты сегодня завтракал?

- По-моему, паштет с черным хлебом, чай фруктовый и банан.

- Что будешь готовить на Новый год?

- Я один раз опубликовал в Инстаграме фото жареного поросенка. Так меня вообще прокляли все. Очень не хочется фильтровать себя постоянно, чтобы тебя вдруг не закопали за какие-то твои выражения. А как жить тогда, люди? Я ничего не буду готовить в этом году. Возможно, поеду по гостям. Хватит мне принимать гостей как тамаде. Надену костюм Деда Мороза, возьму мешок с подарками. Пока буду ехать, буду прохожим дарить подарки.

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