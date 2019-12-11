2019-12-11T09:22:24+03:00
Звезды

В Нью-Йорке продолжается Неделя российского кино

Кинофестиваль проводится в Городе Большого Яблока уже во второй раз
Алексей ОСИПОВ
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Актеры Александр Петров и Стася Милославская на Неделе российского кино в Нью-Йорке.Актеры Александр Петров и Стася Милославская на Неделе российского кино в Нью-Йорке.Фото: Алексей ОСИПОВ
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Только что прошедший рабочий визит в США министра иностранных дел России Сергея Лаврова стал очередным доказательством того, что российско-американские отношения имеют все шансы на развитие в позитивную сторону. В свою очередь, деятели культуры вносят свою лепту в укрепление двусторонних связей и формирование позитивного имиджа России в Новом свете.

Подтверждением этому стал второй по счету ежегодный фестиваль «Неделя российского кино», продолжающийся сейчас в Нью-Йорке.

Уже более 9 тыс. зрителей посмотрели 18 российских фильмов (с титрами на английском), а также встретились с актерами и режиссерами.

В программе Недели – кинокартины, разные по содержанию, жанру и стилистике. Режиссер Анна Парнас представит ломающую шаблоны комедию «Давай разведемся!», получившую приз зрительских симпатий на «Кинотавре». Показы остросюжетного боевика «Герой» и драмы «Текст» открылись встречей с главной звездой обеих картин – актером Александром Петровым. Его коллега Риналь Мухаметов пообщался со зрителями после показа молодежной танцевальной драмы «Битва».

Открывая торжественный прием по случаю Недели, генеральный консул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников отметил, что культурная дипломатия помогает странам лучше понять друг друга, ведет к укреплению взаимопонимания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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