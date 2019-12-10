Лавров рассказал Помпео об итогах саммита "нормандской четверки"
Глава МИД РФ отметил, что "итоговый документ, который одобрили главы государств, подтверждает незыблемость минских договорённостей"
Изменить размер текста:
Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что сообщил госсекретарю Штатов Майку Помпео о состоявшихся накануне переговорах "нормандского формата" и достигнутых результатах.
Лавров подчеркнул, что "итоговый документ, который одобрили главы государств, подтверждает незыблемость минских договорённостей".
Владимир Путин прибыл в Париж на саммит «нормандской четверки».
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU