2019-12-11T15:02:08+03:00
Общество

Из наследства у Лужкова в Москве осталась только одна квартира, но дорогая

Роскошные апартаменты площадью больше почти 150 квадратных метров находятся в самом центре города
Василиса НИКОЛАЕВА
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10 декабря в больнице Мюнхена скончался знаменитый мэр Москвы Юрий Лужков.10 декабря в больнице Мюнхена скончался знаменитый мэр Москвы Юрий Лужков.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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10 декабря в больнице Мюнхена скончался знаменитый мэр Москвы Юрий Лужков. Он правил столицей 12 лет — с 1992 по 2010 год. И все, что оставил своим детям из московской недвижимости — квартиру на Тверской-Ямской. Зато какую! Роскошные апартаменты площадью больше почти 150 метров квадратных в самом центре города.

Тихий переулки московского центра, 3-я Тверская-Ямская улица, дом 48. Рядом Тверской ЗАГС и красивый Миусский сквер. Здесь был прописан Юрий Лужков. Но ни соседи, ни охрана, ни продавцы соседних магазинов никогда Юрия Михайловича здесь не видели. И вообще в роскошных апартаментах, площадью больше 146 квадратных метров никто последние лет 10 не живет.

О стоимости такой недвижимости теперь уже с историей, остается только догадываться. В самом доме сейчас на продажу выставлены всего 2 квартиры, примерно такой же площади: 3-комнатная 143 метра квадратных за 130 000 000 рублей, и такая же в соседнем подъезде за 99 980 000.Возможно, одна из них и принадлежала экс-мэру.

Тихий переулки московского центра, 3-я Тверская-Ямская улица, дом 48. Рядом Тверской ЗАГС и красивый Миусский сквер. Здесь был прописан Юрий Лужков. Фото: maps.google.com

Тихий переулки московского центра, 3-я Тверская-Ямская улица, дом 48. Рядом Тверской ЗАГС и красивый Миусский сквер. Здесь был прописан Юрий Лужков. Фото: maps.google.com

- Его это квартира или нет сказать сложно, да никто вам и не скажет, - говорит независимый аналитик рынка недвижимости Москвы Ирина Лопухова. - Вообще такие квартиры в центре штучный товар, и продавцы и покупатели как правило предпочитают оставаться в тени. Подобные сделки по купле-продаже собственности знаменитых и влиятельных людей происходят в закрытом режиме, вряд ли вы увидите объявление о продаже в свободном доступе. Если бы мне пришлось продавать такую недвижимость,то стартовую цену я бы порекомендовала в 100 000 0000 рублей, как у соседей. Но такие решения все равно зависят от собственников и они вправе установить любую стоимость, даже кадастровую, которая гораздо ниже реальной.

Согласно российскому законодательству, правообладателями квартиры могут стать жена Лужкова и дети. Причем Батуриной положена половина, детям поровну из оставшихся квадратных метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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