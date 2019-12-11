Сокровища Зыкиной все-таки продадут

А мы уже не надеялись. И аукционный дом "12й стул" тоже не надеялся. На открытии выставки драгоценностей Зыкиной эксперт аукционного дома Иван Ефимов обреченно вздохнул и сказал: наверное, торгов не будет. Они никак не помирятся.

"Они" - это Екатерина, Сергей и Георгий Зыкины, единственные племянники певицы, рассорившиеся друг с другом из-за коллекции ювелирных украшений, доставшихся в наследство. Из-за непрекращающейся распри в своё время были сорваны торги в аукционном доме "Гелос". Такая же участь ждала и нынешние, в "12-м стуле".

И тогда руководство решилось на отчаянный ход. Устроить выставку в Историческом музее.

- Может быть, увидев интерес людей к украшениям Зыкиной, наследники все же помирятся. Должны же они понимать, что этот аукцион - их последний шанс продать сокровища, - говорил Иван Ефимов. Логика понятна: сорвись нынешний аукцион - и вряд ли кто ещё рискнет связаться со скандальными родственниками.

Чудо произошло.

Мемориальные торги состоятся 22 декабря 2019 года, в два часа дня в гостинице "Националь".

Будет представлено 63 предмета, а сумма стартовых цен составила 5 миллионов рублей. Дополнительно будет объявлено о следующих торгах: вторая часть коллекции уйдет с молотка в 2020 году.

"Аукционный дом приложил все усилия к тому, чтобы между тремя наследниками певицы было заключено соглашение о реализации

наследуемого ими имущества. Соглашение было скреплено подписями наследников", - говорится в релизе. Стоит взглянуть на фото, сделанное после подписания соглашения. По замученным лицам Ивана Ефимова и юриста Евгения можно понять, чего это стоило.

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Коллекционеры редких ювелирных украшений и поклонники легендарной Людмилы Зыкиной с нетерпением ждут аукциона, который пройдет в начале декабря. Ни дата, ни большинство эстимейтов (приблизительная оценка стоимости лота экспертами аукционного дома) еще не объявлены, но «Комсомолке» уже сейчас удалось первой познакомиться с будущими лотами. Всего их 64 — и это не только коллекция бриллиантов Мисс Волги, как Зыкину называли на Западе за ее «коронную» «Течет река Волга», но и личные вещи: шкатулки для украшений, бусы, личные грампластинки 70-80-х годов, вечерние туфли и сумочки, статуэтки, набор для игры в покер… (подробности)