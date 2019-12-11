Прилучный увез от Муцениеце трехлетнюю дочь после признания в измене с Дарьей Мороз

Павел Прилучный и Агата Муцениеце всерьез взволновали народ. В последнее время вокруг одной из ярких пар российского кинематографа ходят слухи об измене актера с Дарьей Мороз. А теперь артисты и вовсе подлили масла в огонь неожиданным решением.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили разъехаться. Артист взял с собой на гастроли в Пятигорск трехлетнюю дочку Мию, а Агата Муцениеце улетела в Берлин с сыном. Таким образом звездные родители поделили детей.

Актер совмещал работу с отдыхом, показывая дочке достопримечательности курортного городка. "Спасибо, Пятигорск! Вы - лучшие!", - отчитывался Павел в блоге. В это же время Агата проводила время в Германии. "Прекрасное время с семьей!", - не отставала от супруга актриса.

bugevuge Павел Прилучный увез от жены трехлетнюю дочь

Поклонники, как водится, кинулись судачить. Мол, между Прилучным и его женой точно пробежала черная кошка. А точнее - Дарья Мороз. Недавно Муцениеце шокировала публику домашним видео, в котором Павел подтвердил свой роман с бывшей женой Константина Богомолова. "Паш, можешь прокомментировать слухи о том, что у тебя роман с Дашкой Мороз? У вас роман?", - спросила актриса. "Да", - откровенно ответил отец двоих детей.

Агата проявила железную выдержку и продолжила: "Она здесь, в Питере, тоже?". На что Павел ответил утвердительно. "Что ты мне не рассказывал?", - не унималась Агата. Прилучный на полном серьезе ответил вопросом на вопрос: "Зачем тебе?". Жена пояснила: "Ну хотя бы знать...". Актер пожал плечами: "А смысл?".

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Муцениеце не отставала: "Вот сейчас все напишут, что это правда!". Прилучный заявил: "Пускай!".