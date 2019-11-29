2019-11-29T17:36:07+03:00
Звезды

Павел Прилучный подтвердил Агате Муцениеце роман с Дарьей Мороз

Актриса обнародовала видео
Ольга ЛИБГАРДТ
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Павел Прилучный и Агата Муцениеце.Павел Прилучный и Агата Муцениеце.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Павел Прилучный и Агата Муцениеце вновь заставили своих поклонников нервничать. В последнее время вокруг одной из ярких пар российского кинематографа ходят разные слухи. Самые распространенные из них касаются измен и развода актеров.

Агата Муцениеце ведет влог, где откровенно показывает поклонникам свою жизнь, комментирует слухи сплетни. На этот раз она решила расспросить Павла Прилучного о его романе с Дарьей Мороз. Актеры снимались вместе в сериале "Преступление".

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Миллион дел
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"Паш, можешь прокомментировать слухи о том, что у тебя роман с Дашкой Мороз? У вас роман?", - спросила актриса. "Да", - откровенно ответил отец двоих детей.

Агата проявила железную выдержку и продолжила: "Она здесь, в Питере, тоже?". На что Павел ответил утвердительно.

"Что ты мне не рассказывал?", - не унималась Агата. Прилучный на полном серьезе ответил вопросом на вопрос: "Зачем тебе?". Жена пояснила: "Ну хотя бы знать...". Актер пожал плечами: "А смысл?".

Муцениеце не отставала: "Вот сейчас все напишут, что это правда!". Прилучный заявил: "Пускай!".

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Давно пора!
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Как сообщал сайт kp.ru, в начале 2019 года вокруг семейной пары разразился скандал. Общественность шокировала новость о том, что актер якобы избил жену и запер ее дома. О рукоприкладстве Павла сообщила пиарщица Агаты, а позже в полиции подтвердили факт вызова полиции в связи с домашним насилием по адресу проживания звездного семейства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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