Любовь Успенская приняла ванну при Андрее Малахове и вызвала оторопь

Любовь Успенская хоть и пенсионерка, но молода не только душой, но и телом. 65-летняя королевы шансона с недавних пор предпочитает петь в стиле хип-хоп, носит дерзкое мини и выходит в свет в платьях с глубоким декольте. Кроме этого звезда намерена родить второго ребенка. А на днях и вовсе шокировала публику смелым поступком.

Любовь Успенская любит эпатировать народ. Певица приняла участие в шоу "Привет, Андрей!", эффектно появившись в студии. Знаменитость возлежала в ванной. Из одежды на ней была лишь пена.

Любовь Залмановна спела для изумленных гостей и зрителей программы песню "Чайная Роза". При виде вокалистки округлились глаза не только у Регины Дубовицкой и Елены Воробей, но и у зрителей в студии. Некоторые из них даже привстали от удивления.

Ведущий Андрей Малахов тоже был поражен увиденным. Он замер на какое-то мгновенье, а потом неожиданно бросился к артистке. Андрей вернулся с пеной на руках. "Я проверил! Абсолютно голая Любовь Успенская в ванной!", - сообщил всем телеведущий и показал подборку кадров с самыми откровенными нарядами знаменитости.

uspenskayalubov_official Неожиданные появления вас удивят и порадуют

После этого в студии появилась и сама виновница переполоха. Любовь предстала перед публикой в одежде. На ней была блестящее мини-платье и сапоги.

Владимир Винокур, придя в себя от перформанса, сразу пошел в наступление. "А почему сразу не вышла из ванной?", - поинтересовался юморист.

На что Любовь Залмановна кокетливо ответила: "А это позже. На десерт!".

А Малахов признался, что его помощники каждый раз обсуждают пикантные снимки Успенской. Артистка часто делится фото в бикини и даже из душа. "Было бы неплохо, если бы ты залез ко мне туда в ванну", - неожиданно заявила певица. Малахов оторопел. "Это правда", - только и смог вымолвить видавший многое Андрей.

Кстати, ранее Успенская признавалась, что не носит трусы и лифчики. Звезде в нижнем белье неудобно. По ее словам, все ее комплекты после приобретения отправляются пылиться в шкафу.