"Грязная сплетня": Успенская отчитала Лозу за громкое обвинение и любовь к Ротару

Нешуточный скандал разгорелся между Любовью Успенской и Юрием Лозой. Автор знаменитой композиции "Плот" не скрывает своего восхищения Софией Ротару, говоря о 72-летней певице с любовью. При этом исполнитель заявил, что судит людей не по словам, а по поступкам. И огорошил заявлением - все артисты, выступающие на Украине, платят там "налог на войну".

Любовь Успенская возмущена до глубины души. В эфире программы "60 минут" Юрий Лоза сделал ряд громких заявлений, которые, в том числе, касались непосредственно королевы шансона.

Началось с того, что популярный певец вступился за свою украинскую коллегу Софию Ротару, в адрес которой в прессе сыпятся серьезные обвинения. "В православной вере принято судить поступки, а не людей. Я не нашел в интернете подтверждения, что Ротару помогала АТОшникам. Самих слов от Ротару я не слышал. А то что там говорят сестры, мало ли что они говорят...", - сказал он.

А потом сообщил шокирующую информацию: "Необязательно самим поддерживать этот Майдан или АТО. Дело в том, что на Украине, насколько мне известно, все платят налог на войну. Любой концерт, который происходит на Украине, часть из этих средств идет на поддержание боевых действий. Поэтому все наши артисты, выступающие там, включая Михаила Михайловича Жванецкого, Успенскую. Все, кто отработали концерты на Украине, часть своих денег перевели на поддержку украинской армии".

Возвращаясь к вопросу о Софии Ротару, певец напомнил, что артистка спела "Я, ты, он, она, вместе целая страна...". "Она в отличие от многих наших, которые там сейчас работают, ратовала за дружбу, за мир. Поэтому она не зря герой, не зря народная артистка", - констатировал Юрий.

Высказался он также и по поводу нападок на Софию Михайловну. Певец напомнил, что в свое время она была самой популярной певицей в России. "У нее было столько концертов, что она физически не могла их все отработать, потому что столько было желающих ее увидеть. Они все здесь, они ее любят", - резюмировал исполнитель.

После таких слов Любовь Успенская потеряла покой и сон. Под покровом ночи вокалистка разразилась гневной отповедью в адрес Лозы. "Я никогда не пойму таких людей, как Юрий Лоза. Не знаю, что движет ими: собственная посредственность и карьерные неудачи, отсутствие элементарного чувства меры или отсутствие вкуса или неспособность критически воспринимать действительность. В защиту Софии Ротару, которую еще великий Иосиф Кобзон при жизни называл «королевой фонограммы», он пытается очернить и унизить действительно талантливых людей", - написала она в блоге.

Но больше всего Любовь Залманова возмущена обвинениями по поводу финансирования украинской армии: "Я не понимаю этой злобы, не понимаю, как низко надо пасть, чтобы воспользоваться откровенно пустой и грязной сплетней, вовлечь в нее украинский народ просто для того, чтобы о нем вспомнили".

Она отчитала Лозу за его поведение. "То, что делает Юрий, - грязь, к которой не хочется иметь отношение", - резюмировала вокалистка.

uspenskayalubov_official Чувствовалось, что истосковались по мне

Стоит напомнить, что не так давно Любовь Успенская хвасталась своим выступлением на Украине. Певица в середине ноября разместила ролик, где украинские зрители долго не отпускали ее со сцены. "Тур по Украине прошел шикарно. Я бы повторила. Только уже не с двумя концертами в каждом городе, а с тремя. Невероятно благодарная публика, которая дарила силы работать и работать, море улыбок, море аплодисментов. Чувствовалось, что истосковались по мне". - не без гордости сообщила певица.