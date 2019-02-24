2019-02-24T16:45:17+03:00
Звезды

Юбилярша Любовь Успенская назвала себя страшненькой

Исполнительница шансона празднует 65-летие
Ольга ЛИБГАРДТ
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Любовь Успенская.Любовь Успенская.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Любовь Успенская самокритично поздравила себя с юбилеем. Знаменитой исполнительнице шансона исполнилось 65 лет.

"Ну вот и наступил мой день рождения, смотрю на себя и думаю, - ничего, что я страшненькая, зато хорошо пою!", - самокритично написала в соцсети Люба Успенская.

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Люба Успенская в роскошном платье в розочках алого цвета выглядит сногсшибательно
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На фото певица запечатлена в роскошном платье в розочках алого цвета. Успенская по случаю праздника сделала макияж и укладку, подчеркнув пухлые губы яркой помадой. Томный взгляд знаменитости устремлен вдаль и кажется грустным.

Поклонники таланта Успенской оставили под фото свои поздравления и наилучшие пожелания. Некоторые пишут, что считают ее не только неимоверно талантливой, но очень красивой и харизматичной, и отмечают, что далеко не каждая женщина в 65 лет может выглядеть настолько ухоженной и стильной. "С днем рождения, моя любимая певица! Обожаю вас и ваши песни! Всех благ, любви и здоровья!", "Любовь, благодарю вас за ваше Творчество! За вашу доброту, любовь. Вкусной жизни вам желаю", "Люба, целуем тебя в губоньки за то, что ты поешь, как соловей. С днем рождения, дорогая!",-льют елей на юбиляршу фолловеры.

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Люба Успенская - не женщина, а мечта
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В недавних беседах со светскими хроникерами Люба-Любонька отмечала, что не собирается устраивать пышных торжеств в честь юбилея. Певица призналась, что столкнулась с проблемами со здоровьем. Она заявила, что недавно перенесла тяжелое воспаление легких, из-за которого была вынуждена принимать много лекарств.

Артистка заявила, что несмотря ни на что не отменила ни одного концерта, но во время выступлений ей приходилось глотать таблетки. "На сцене стояла чашечка с лекарствами ... Люди не понимали, думали, что я выпиваю", - рассказывала исполнительница.

Она подчеркнула, что алкоголь не употребляет, так как считает его очень вредным для фигуры: "Алкоголь держит вес". По словам артистки, уже четыре месяца она вообще не притрагивается к спиртному.

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Люба Успенская побрила налысо лишившуюся зубов дочь
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Кроме того, сейчас артистка занимается лечением дочери Татьяны Плаксиной, которая несколько месяцев назад упала с велосипеда и осталась без зубов. Девушка до сих пор не может восстановиться, но знаменитая мама ее всячески поддерживает. В один из дней артистка даже побрила налысо, чтобы избавить от всего плохого в жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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