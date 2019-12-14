«Я в неё давно влюблён»: 71-летний Шуфутинский сделал неожиданное признание о Ротару

Шоу «Легенды Ретро FM», отгремевшее в субботу на арене «Мегаспорт», не обошлось без признаний. Отпев уже ставшую «мемом» в соцсетях легендарную песню «Третье сентября», Михаил Шуфутинский рассказал «акулам пера» о своих чувствах к Софии Ротару.

- Я преклоняюсь перед ней, как перед красивой женщиной, - признался Шуфутинский. - И я рад, что сегодня София выступает с нами на одной сцене.

- А как вы относитесь к инициативе отправлять в чёрный список артистов, которые говорят плохо о России?-поинтересовались у Михаила Захаровича журналисты.

- Я далёк от политики. И насколько я знаю, Ротару ничего подобного не говорила. Пока не смог с ней пообщаться, думаю, она сидит в гримерке, волнуется перед выступлением. Что могу сказать? Я давно влюблён в Ротару, как в женщину. Она потрясающая.

Напомним: после того, как стало известно, что перед новогодними праздниками Ротару приедет выступать в Россию, в соцсетях началось волнение.

София Ротару на «Легендах Ретро FM»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Особенно возмущались политики, припомнив певице интервью ее сестры Лидии Хлябич, которая в 2015 году в беседе с украинским изданием «Бульвар Гордона» якобы заявила, что отдала в помощь АТО машину «Нива» и сто двадцать банок варенья.

Журналист тогда поинтересовался у сестры Ротару, дескать, София Михайловна тоже помогает АТО. На что Хлябич ответила: «Она помогала деньгами».

И только в недавнем интервью «КП» Хлябич рассказала, что ничего подобного не говорила о Ротару. По ее словам, журналисты выдумали скандальное заявление.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/749763" frameborder="0"></iframe> Видео с концерта Софии Ротару.Мария РЕМИЗОВА

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На 15-ый юбилейный международный фестиваль «Легенды Ретро FM» по традиции приехали самые яркие звёзды 80-х и 90-х: «Иванушки», Михаил Шуфутинский, Secret Service, Ottawan, Лев Лещенко, Наталия Гулькина, Влад Сташевский, Татьяна Буланова, E-Type и многие другие (подробности)