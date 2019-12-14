2019-12-14T22:17:12+03:00
Звезды

72-летняя Ротару в вышиванке вернулась с концертами в Россию

«Хуторянка» произвела фурор на шоу «Легенды Ретро FM»
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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«Хуторянка» произвела фурор на шоу «Легенды Ретро FM»«Хуторянка» произвела фурор на шоу «Легенды Ретро FM»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На 15-ый юбилейный международный фестиваль «Легенды Ретро FM» по традиции приехали самые яркие звёзды 80-х и 90-х: «Иванушки», Михаил Шуфутинский, Secret Service, Ottawan, Лев Лещенко, Наталия Гулькина, Влад Сташевский, Татьяна Буланова, E-Type и многие другие.

Выступила в «Мегаспорте» и 72-летняя София Ротару.

Украинская дива спела 5 своих нетленок: «Червона рута», «Белая зима», «Только этого мало», «Было, но прошло», «Луна, луна». Можно сказать, дала мини-концерт впервые за последние несколько лет.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

София Михайловна, как всегда, выглядела очень молодо. Либо в саду у певицы растут молодильные яблоки, либо у Софии Михайловны отличный косметолог. Скорее всего, и то и другое. Певица была одета в чёрные брюки и длинную украинскую чёрную вышиванку с жёлтыми цветами. Образ для артистки подбирала ее невестка Светлана Евдокименко, которая является по совместительству и ее стилистом.

Зрители приняли артистку очень тепло, танцевали под ее хиты и не хотели отпускать со сцены. Многие поклонники приехали с плакатами, чтобы поддержать 72-летнюю звезду.

Правда от общения с прессой Ротару отказалась. Видимо, испугалась провокационных вопросов репортеров.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним: в прошлом году София Ротару не смогла приехать на «Песню года», поскольку на Украине ввели военное положение и артистка переживала, что ее семья может попасть в опалу украинских радикалов.

Но в этом году Ротару все же выступила на «Песне года», после чего не стала возвращаться на Украину, осталась в Москве до фестиваля «Легенды ретро FM».

Новость о возобновлении деятельности певицы на территории России вызвала волнения в соцсетях.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мол, артистка приехала в Москву зарабатывать. Однако директор «хуторянки» Сергей Лавров успокоил общественность, мол, на «Песне года» Ротару пела бесплатно, поскольку это телевизионная съёмка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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