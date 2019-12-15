2019-12-15T16:42:38+03:00
Экономика

Налог для самозанятых начнет действовать еще в 19 регионах

Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон
Нина ЦВЕТКОВА
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Самозанятый — это работающий сам на себя без трудового договора и наемных работниковСамозанятый — это работающий сам на себя без трудового договора и наемных работниковФото: "КП" Архив
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К десятилетнему эксперименту, который устанавливает специальный налоговый режим для самозанятых, с 1 января 2020 года присоединятся еще 19 регионов. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

С начала 2019 года налог для самозанятых действовал только в Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане.

Ставка налога для добровольно зарегистрированных самозанятых льготная: при работе с физическими лицами - 4%, при работе с ИП и юридическими лицами — 6%.

С нового года число регионов, где будет действовать такой порядок, вырастет до 23. Специальный налоговый режим будет применяться в Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Красноярском и Пермском краях, Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и Башкортостане.

Самозанятый — это работающий сам на себя без трудового договора и наемных работников. Он может оказывать услуги, выполнять работы, самостоятельно производить и продавать свою продукцию.

Самозанятым не может стать тот, кто занимается продажей квартир, машин, подакцизных товаров с маркировкой. Льготный налоговый режим недоступен тем, кто добывает полезные ископаемые, получает доход от договоров поручения, комиссий или агентских вознаграждений.

Доход самозанятого не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год или 200 тысяч рублей в месяц. Регистрация упрощена. Все происходит через интернет. Касс и отчетности нет, декларации сдавать не нужно, налоги считаются автоматически. Помимо льготной ставки налога есть налоговый вычет 10 тысяч рублей. Обязательные страховые взносы платить не нужно.

Регистрация самозанятых граждан – пошаговая инструкция.Чтобы официально стать самозанятым, понадобится всего несколько минут

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ИСТОЧНИК KP.RU

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