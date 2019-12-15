Не женат и с другой фамилией: Егор Кончаловский сделал неожиданное признание

Месяц назад 53-летний Егор Кончаловский появился на публике с обручальным кольцом - тогда все решили, что после расставания с актрисой Любовью Толкалиной режиссёр связал себя узами брака с юристкой Марией Леоновой. Вместе они уже около четырёх лет, в апреле 2017-го стали родителями малыша Тимура. А на днях замуж якобы вышла еще и дочь Кончаловского и Толкалиной - 18-летняя Мария. Намекнула на это ее знаменитая мама, написав в Инстаграме на вопрос одного из подписчиков: «Она уже замужем».

Но оказалось, ни одна из обсуждаемых свадеб так и не состоялась. Об этом Кончаловский рассказал в эфире программы «Комсомольская правда представляет» на Радио «КП».

- Как ты относишься к тому, что в прессе обсуждают твою личную жизнь, - поинтересовался у гостя ведущий Давид Шнейдеров.

- Уже никак не отношусь, настолько замылили уже всю эту историю, - ответил режиссер. - Да и ничего такого страшного там не обсуждают - ну развёлся, женился... Хотя я не женился, а просто кольцо надел. Вот ещё мою дочку «выдали» замуж... Другой вопрос, когда какой-нибудь московский актер нетрадиционной ориентации обсуждает роман с моей женой в прошлом, это, конечно, неприятно.

Рассказал гость и о своем настоящем имени. Оказалось, что фамилия Кончаловский, давно уже ставшая брендом, не совпадает с паспортными данными режиссёра.

- Моя фамилия Михалков, как и у моего отца, и у всех нас, - поделился представитель знаменитой династии. - Эта история ко мне имеет косвенное отношение. Папа мой, уезжая из Советского Союза, присоединил к своей фамилии Кончаловский (это была девичья фамилия его матери. - Ред.), потому что дед был автор гимна, депутат Верховного совета СССР (Сергей Михалков - писатель, поэт, сценарист, соавтор текста гимна Советского Союза и автор текста гимна РФ. - Ред.) и прочее. А эмиграция не приветствовалась в то время.

Поэтому он сначала снимал как Михалков-Кончаловский, а американские фильмы подписывал только как Кончаловский. Я же всегда был Михалков, но когда приехал в Москву после долгих лет в Великобритании, меня все стали называть Кончаловский. Я даже помню девушку, которая меня впервые так назвала. Я сначала удивился, думал, случайно. А потом приклеилось. Но мне не хотелось бросать свою фамилию, потому что я сын своего отца, да и во всех документах Михалков. Поэтому можно сказать, что Кончаловский - это творческий псевдоним.