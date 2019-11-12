2019-11-12T20:06:11+03:00
Звезды

Егор Кончаловский тайно женился

53-летний режиссер вышел в свет с обручальным кольцом
Ольга ЛИБГАРДТ
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О том, что Егор Кончаловский вступил в законный брак с давней возлюбленной, стало известно абсолютно случайноО том, что Егор Кончаловский вступил в законный брак с давней возлюбленной, стало известно абсолютно случайноФото: предоставлено организаторами
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Егор Кончаловский впервые официально женился. Избранницей режиссера стала 35-летняя юрист Мария Леонова. У супругов подрастает трехлетний сын Тимур.

О том, что Егор Кончаловский вступил в законный брак с давней возлюбленной, стало известно абсолютно случайно. Пара вместе с мамой 53-летнего режиссера Натальей Аринбасаровой посетила премьеру Андрея Кончаловского "Грех". Там-то ушлые светские хроникеры и заметили заветные кольца на безымянных пальцах Марии и Егора.

Теперь поклонники Кончаловского оставляют в соцсетях сообщения, желая молодым счастливой семейной жизни. Кстати, не так давно режиссер опубликовал портрет Марии Леоновой, лаконично подписав его: "Любимая". В ответ фоллловеры ему написали: "Любишь - женись! Чего тянуть?". Видимо, Егор Андреевич прислушался к поклонникам и связал себя узами Гименея.

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Любимая...
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С Леоновой режиссер познакомился в суде. Мария защищала интересы Егора. Режиссер с семье живет в загородном доме. Невестка и свекровь хорошо ладят друг с другом.

К слову, бывшая возлюбленная Кончаловского и мать его дочери Маши - Любовь Толкалина очень уважительна отзывается о Леоновой. Актриса рассказывала, что Егор мечтал о наследнике. "Тимур - счастливый, долгожданный ребенок, который действительно был рожден в любви, осознанности и покое", - рассказывала в одном из интервью Толкалина.

Егор Кончаловский и Любовь Толкалина были вместе 20 лет. Об их разрыве стало известно в январе 2017 года, а уже в апреле того же года новая возлюбленная родила режиссеру сына. Вскоре после этого Любовь и Егор дали совместное интервью одному из глянцевых изданий, заявив, что сохранили хорошие отношения после разрыва. В 2019 году в эфире "Вечернего шоу Аллы Довлатовой" Кончаловский впервые назвал причину расставания с Толкалиной: "Любовь ведет образ жизни, который ей нравится. Он заключается в вечном движении. Стабильность - не про нее. Люба - очень воздушный человек. В этом и заключались сложности нашей совместной жизни. Нам было трудно сосуществовать под одной крышей. Я всегда хотел какой-то стабильности, но с ней в этом плане тяжело".

ИСТОЧНИК KP.RU

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