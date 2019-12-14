Ургант против Соловьева, Нагиев против Малахова: выбираем лучшего телеведущего 2019!
"КП" подводит телеитоги уходящего года
Выбираем лучшего телеведущего 2019!Фото: Shutterstock
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Некоторые телезрители ошибочно полагают, что телеведущих у нас в стране наберется не больше десятка. Ургант, Нагиев, Малахов, Соловьев… Ну а кто еще? Друзья, на самом деле имя им - легион! И каждый в этом легионе считает себя самым крутым на свете. А как считаете вы?
Голосуйте за своих любимцев и выбирайте вместе с «Комсомолкой» лучшего телеведущего России по итогам 2019 года.
Опрос КП: Лучший телеведущий 2019.Лучший телеведущий 2019
ИСТОЧНИК KP.RU