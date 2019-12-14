2019-12-13T14:31:17+03:00
Телевизор

Гузеева против Бузовой, Ивлеева против Андреевой: выбираем лучшую телеведущую 2019

«КП» объявляет народное голосование за самую привлекательную и обаятельную звезду голубого экрана [опрос]
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Выбираем лучшую телеведущую 2019!Выбираем лучшую телеведущую 2019!Фото: Shutterstock
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Как много девушек хороших, как много ласковых имен… Особенно много их в телевизоре, одна другой краше. Ну и, конечно, талантливее. А что думаете по этому поводу вы? Кто достоин звания самой-самой телеведущей России по итогам 2019 года? Голосуйте вместе с «Комсомолкой»!

ИСТОЧНИК KP.RU

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