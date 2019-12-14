Гузеева против Бузовой, Ивлеева против Андреевой: выбираем лучшую телеведущую 2019
«КП» объявляет народное голосование за самую привлекательную и обаятельную звезду голубого экрана [опрос]
Выбираем лучшую телеведущую 2019!Фото: Shutterstock
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Как много девушек хороших, как много ласковых имен… Особенно много их в телевизоре, одна другой краше. Ну и, конечно, талантливее. А что думаете по этому поводу вы? Кто достоин звания самой-самой телеведущей России по итогам 2019 года? Голосуйте вместе с «Комсомолкой»!
Опрос КП: Лучшая телеведущая-2019.Лучшая телеведущая-2019
ИСТОЧНИК KP.RU