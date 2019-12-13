2019-12-13T18:48:58+03:00
Звезды

Новогодние подарки будущих звезд: юная Валерия получила туфли на шпильке, а Диана Арбенина стала негром

«КП» выяснила, о чем мечтали и что получали под елочку знаменитости, пока не вошли в режим «все есть»
Алена МАРТЫНОВА
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Певица Валерия.Певица Валерия.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Сегодня их сложно чем-то удивить, и даже самые дорогие подарки они принимают со сдержанной улыбкой. И почти не верится, что когда-то звездам для счастья было достаточно сущей безделицы!

Валерия

Одна из главных модниц шоу-бизнеса все детство и юность провела в маленьком Аткарске Саратовской области, и как все красивые девочки, грезила модными обновками:

- Мне было 14 лет, когда мама подарила на Новый год мои первые босоножки на шпильке. А ведь зима, в них никуда не выйдешь. И я каждый день открывала шкаф и балдела: «Неужели это мое?!». Счастливей меня подростка не было!

Михаил Боярский. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Михаил Боярский.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Михаил Боярский

Народный артист РСФСР родился и вырос в семье ленинградских актеров:

- В детстве на Новый год я мечтал о наборе елочных игрушек с Чипполино. В нем было, кажется, 50 фигурок, и стоил он баснословных денег, больше 300 рублей по ценам того времени. И когда родители мне его подарили, я был так счастлив! Это один из самых дорогих моментов за всю мою жизнь.

Елена Малышева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Елена МалышеваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Елена Малышева

Главный теледоктор страны до сих пор с теплотой вспоминает дефицитные мандарины из своего детства:

- Мы жили в Сибири, в городе Кемерово, где фруктов вообще не было — лето короткое, самые простые яблоки и то ели месяц в году. К тому же, я из многодетной семьи: есть старшая сестра и брат-двойняшка, который старше меня на полчаса. Поэтому на Новый год самое яркое воспоминание даже не игрушки, а сладкие подарки, которые нам раздавали в детском саду: конфеты, печенья и один-единственный мандарин. Я, как девочка смекалистая, быстрее всех съедала свои гостинцы и бежала к брату, давила на совесть: «Надо делиться!». И он, человек благородный, всегда отдавал мне свои конфеты…

Илья Авербух. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Илья Авербух.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Илья Авербух

Прославленный фигурист получил свои самые дорогие презенты в конце семидесятых — начале восьмидесятых:

- Мне было шесть, когда я обнаружил под елкой железную дорогу и поверил, что мечты сбываются. А через два года получил просто невероятный подарок - электронную игру «Ну, погоди!», где волк ловит яйца. Игрой я убивал время в метро, когда ездил на тренировки. Я мог стать настоящим рекордсменом, мечтал набрать 999 очков, чтобы получить приз - супер-серию «Ну, погоди!». Но когда я уже был очень близок, что-то пошло не так: все баллы вдруг обнулились и никакого мультфильма я не получил!

Диана Арбенина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Диана Арбенина.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Диана Арбенина

Лидер «Ночных снайперов» за 30 лет на сцене сменила сотни сценических костюмов, но дороже всех — старенький самодельный, полученный на Новый год:

- Жили мы на крайнем Севере, в поселке Ягодное Магаданской области, это Колыма. Там было, прямо скажем, не до изысков, да и климат холодный — понятно дело, чернокожих там никогда не водилось. И вот в третьем классе, когда все одноклассники нарядились зайчиками да снежинками, я заявилась на школьную елку в классном костюме негритянского музыканта, которые родители сделали мне сами: на голове канотье (шляпа негритят), в руках здоровенный тромбон, а все лицо вымазано черным кремом. В шоке был даже Дед Мороз!

Лев Лещенко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лев Лещенко.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лев Лещенко

Лев Валерьянович Лещенко (не путать, как Бузова, с Левченко!) родился в Москве в суровые военные годы, и недостаток подарков пытается компенсировать до сих пор:

- Тогда мы мечтали о простых вещах, которые сегодня есть у каждого. Например, о собственном телевизоре. Ребенком я раз в неделю бегал к соседям смотреть кукольные спектакли — и таких пацанов набивалось в комнату со всего двора. А главной моей мечтой был трехколёсный велосипед. Мне его так и не подарили, приходилось просить покататься у знакомого мальчишки, мы даже в очередь выстраивались. С тех пор велосипедами я забил весь гараж, уже даже не помещаются.

Певица Глюкоза. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певица Глюкоза.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глюкоза

Певица, на которую в юности свалилась популярность и большие деньги, никогда не скрывала, что она из бедной семьи:

- Детство было тяжелое, и по-настоящему дорогих подарков у меня не было. Но один запомнился на всю жизнь. Маленькой я коллекционировала пупсиков и очень хотела одного, с красной ванночкой. И вот однажды нашла его под елкой. У него, помню, гнулись ручки и ножки, а волосики были хоть и резиновые, но покрашенные в белый цвет. Хранила его очень долго!

Стас Пьеха Фото: Олег ЗОЛОТО

Стас ПьехаФото: Олег ЗОЛОТО

Стас Пьеха

Певец хоть и рос в знаменитой семье: бабушка — легендарная Эдита Станиславовна, мама — Илона Броневицкая, но все равно по-детски радовался простым вещам:

- Помню, в пять лет в Новый год я лежал с воспалением легких в Филатовской больнице. Разумеется, ощущение праздника было нулевое. Но в канун праздника мама приехала навестить меня и подарила машинку-трансформер – это было лучшее для меня тогда. Мне кажется, я даже болеть перестал!

Татьяна Буланова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Татьяна Буланова.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Татьяна Буланова

Звезда девяностых в детстве не играла в куклы, поэтому мечтала о модной одежде:

- На Новый год подростком я очень хотела получить стеганую куртку серебристого цвета. У нее было какое-то романтичное название, сейчас уже и не вспомнить. Я целый день могла сидеть и представлять, как я в ней гуляю, кручусь перед зеркалом… Но, увы, эта мечта так и осталась мечтой...

Алексей Воробьев. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алексей Воробьев.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алексей Воробьев

Актер и певец, который сейчас покоряет Америку, вырос в Туле в семье охранника и домохозяйки:

- Я, как и все, мечтал о машинках, трансформерах и игровых приставках, которые родители не могли себе позволить. Детей у нас в семье было трое, и денег хватало только на еду. Просить подарки у нас было не принято, но я, как футболист, молча мечтал о настоящих бутсах. Кеды, в которых я играл, сильно скользили, и во время дождя тренер просто не выпускал меня на поле… И вдруг в 11 лет я наконец обнаружил под елкой новенькие бутсы - это было настоящее чудо!

Ирина Салтыкова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ирина Салтыкова.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ирина Салтыкова

Будущая звезда хоть и росла в небогатой семье, но на праздники получала все, что загадывала:

- Родители меня баловали, помню, однажды на Новый год подарили большую и красивую механическую куклу, которая могла сама ходить. Мне было тогда восемь лет, и я ею очень гордилась. Не знаю почему, но как только обнаружила подарок под елкой, почему-то сразу побежала хвастаться им перед соседским мальчишкой. Интересно, помнит ли он еще?

ИСТОЧНИК KP.RU

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