2019-12-16T12:34:09+03:00
Экономика

Эксперт разъяснила, поможет ли переселенцам из аварийного жилья ипотека под 3%

«КП» попыталась разобраться, с чем связано и чем грозит новое предложение депутатов
Елена ОДИНЦОВА
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Гражданам, которые живут в аварийных домах, предлагается выдавать ипотеку на льготных условиях — под 3% годовых. И таким образом ускорить расселение таких домов.Гражданам, которые живут в аварийных домах, предлагается выдавать ипотеку на льготных условиях — под 3% годовых. И таким образом ускорить расселение таких домов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Гражданам, которые живут в аварийных домах, предлагается выдавать ипотеку на льготных условиях — под 3% годовых. И таким образом ускорить расселение таких домов.

С такой инициативой выступил депутат, член комитета по бюджету Госдумы Дмитрий Юрков. Поправку про ипотеку он предлагает внести в новый законопроект правительства о программе расселения аварийных домов, который в ноябре Госдума одобрила в первом чтении.

Законопроект, в частности, предусматривал, что регионы могут устанавливать для жителей аварийных домов дополнительные меры поддержки. Подразумевается, что это могут быть субсидии, специальные социальные выплаты и т. п.

Поправки от депутата Дмитрия Юркова эту идею конкретизируют. Предлагается такой механизм. Если житель аварийного дома хочет оттуда переселиться за счет ипотеки, первый взнос на новое жилье ему оплачивается за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ (именно через этот фонд идет финансирование региональных программ по расселению из аварийного жилья). А дальше за счет средств же фонда субсидируется ставка по ипотеке — так, чтобы для переселенца она не превышала 3%.

- Сейчас существует большая социальная проблема, которая заложена положениями ныне действующего Жилищного кодекса. Дело в том, что какие-то реальные социальные гарантии при расселении из аварийного жилья, признанного таким после 1 января 2017 года, полагаются только тем, кто живет в неприватизированных квартирах — по договору соцнайма. Им при переселении гарантируется аналогичное новое жилье — с таким же метражом. Тем же, у кого квартиры оформлены в собственность, строго по ЖК, гарантируется только выкуп их жилища в аварийном доме. Дополнительные меры поддержки — на усмотрение регионов. То есть они их могут и не оказывать, - пояснила ситуацию «КП» исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

По словам Разворотневой, новый законопроект эту проблему так же не решает — за что уже вызвал много критики. Дополнительные меры поддержки для переселенцев-собственников там остаются пожеланием для регионов. То есть теоретически люди, сдуру приватизировавшие или купившие жилье в доме, который был признан аварийным в 2017 году и позже, могут оказаться в очень нехорошей ситуации. Вместо нового жилья они получат на руки деньги за свою ветхую квартиру — и решай дальше проблему сам, как хочешь. Или живи на улице, если возможности доплатить из своих и купить нормальное новое жилье нет.

Правда, есть сомнения, что и ипотека под 3% в такой ситуации сильно поможет. В аварийных домах проживает довольно много малоимущих граждан, которым даже очень-очень льготная ипотека будет по карману.

- Есть альтернативные предложения — все-таки прописать в законодательстве разный подход к переселенцам из аварийных домов, в зависимости от их ситуации, - говорит Светлана Разворотнева. - Если люди — малоимущие, им необходимо гарантировать новое жилье.

Напомним, аварийным у нас признается жилой дом, где более половины конструкций потеряли расчетную прочность и могут представлять опасность для проживающих.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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