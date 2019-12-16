2019-12-16T15:42:46+03:00
Звезды

Алсу показала идеальные ноги в супер-мини

Поклонники уверены, что певице нужно почаще появляться в подобных нарядах
Ольга ЛИБГАРДТ
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Поклонники с восторгом принялись обсуждать внешний вид своей любимицыПоклонники с восторгом принялись обсуждать внешний вид своей любимицыФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Алсу удается совмещать карьеру певицы и быть мамой троих детей. В свои 36 лет исполнительница хита "Зимний сон" может похвастаться безупречной фигурой. А благодаря безупречному вкусу в выборе одежды практически каждый выход артистки в свет производит фурор.

Алсу приятно удивила поклонников, появившись в Кремлевском дворце в экстремально коротком платье, расшитом пайетками. Необычный крой, повторяющий изгибы тела звезды, вызвал особый интерес публики. А объемные рукава и подол-колокольчик стали изюминкой модного образа.

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Новогоднее шоу...
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Поклонники с восторгом принялись обсуждать внешний вид своей любимицы. Ведь артистка крайне редко появляется на людях в коротких платьях. Популярная певица получила десятки комплиментов: "Космическая девушка", "Как можно быть такой невероятной. Причем всегда?", "Одеваться со вкусом умеют только Зара и Алсу", "Алсу роскошна", "Леди в черном", "Все девушки на вашем фоне померкли. Как стекляшки рядом с бриллиантом", "Ого, первый раз вижу Алсу в супер-мини", "Очень красивая".

Кстати, поклонники постоянно восхищаются внешностью Алсу. Они интересуются у вокалистки секретом ее молодости и красоты. Глядя на ее правильные черты лица, обыватели приходят в восхищение. Публика с трудом верит, что после третьих родов можно так роскошно выглядеть. Некоторые даже заподозрили певицу в том, что она решилась на пластику.

Но совсем недавно певица опровергала слухи о том, что легла под нож хирурга. Алсу заявила, что авторами ее красоты являются мама и папа, поставив точку в обсуждении возможного хирургического вмешательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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