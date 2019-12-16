2019-12-16T15:24:56+03:00
Телевизор

Пугачеву заменили Шнуровым и Ротару

Новый год на Первом: Светлана Лобода и Ани Лорак готовятся порадовать россиян в новогоднюю ночь
Константин ГЛЫБА
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София Ротару приянла участие в съемках праздничной передачиСофия Ротару приянла участие в съемках праздничной передачиФото: Первый канал
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Съемки новогодних огоньков в самом разгаре. И kp.ru удалось узнать, чем готов порадовать зрителей Первый канал.

В этом году, как и в прошлом, многочасовое красочное шоу смонтируют из десятков номеров, снятых разными режиссерами на улицах Москвы. Каждый из них – отдельный мини-клип — микс из старых добрых хитов, советских шлягеров и даже крутых новинок.

Нет никаких новостей про Аллу Пугачеву, артистку пока никто не видел на съемках, однако совершенно точно новый трек презентует Сергей Шнуров — самый любимый зрителями (согласно результатам интернет-голосования) наставник шоу «Голос».

Витас Фото: Первый канал

ВитасФото: Первый канал

Готовят номер Витас и балетных дел мастер Сергей Полунин — тот самый танцор Королевского балета Британии с татуировкой Владимира Путина на теле. Семейный дуэт на песню «Авторское кино» представят Анжелика Варум и Леонид Агутин. Валерия споет песню «Нет шанса», премьера которой состоялась в этом году, в одном из зданий «Матрешки» - делового центра на территории «Сколково».

Другие артисты — София Ротару, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Дима Билан, Вера Брежнева, Стас Михайлов, Кристина Орбакайте — тоже споют в знаменитых местах Москвы: на фоне башен Москва-Сити, в парке «Зарядье», катке ВДНХ, на Ходынском поле, платформах МЦД, Воробьевых горах и так далее.

Певица Елка Фото: Первый канал

Певица ЕлкаФото: Первый канал

Светлана Лобода и Ани Лорак, практически изгнанные из Украины за любовь российской публики, тоже выступят на Первом в ночь с 31 декабря на 1 января 2020 года. Вести праздник будут практически все ведущие канала: в диапазоне от Ивана Урганта до Марины Ким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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