Путин ввел электронные книжки и отменил банковский роуминг

ТРУДОВАЯ В ВИДЕ ФАЙЛА

Сотрудникам отделов кадров в России через год с небольшим станет немного легче работать, а гражданам страны - существенно легче жить. Владимир Путин подписал закон о "формировании сведений о трудовой деятельности в электронном виде" - закон об электронных трудовых книжках. В ближайшем будущем имеющую чуть ли не столетнюю историю трудовую заменит специальный файл. В нем будет содержаться основная информация о трудовой деятельности и стаже каждого работника, а храниться он будет в ресурсах Пенсионного фонда России. Там будет записано даже больше, чем пишется в нынешней книжке - "сведения о работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах на другую постоянную работу, об увольнении с указанием основания и причины прекращения трудового договора". Переход на электронные трудовые книжки будет осуществлен с 1 января 2021 года, но переход будет добровольным для каждого человека.

ИНОАГЕНТ ПОПАДЕТ НА 5 МИЛЛИОНОВ

Президент подписал закон, вносящий поправки в Кодекс об административных правонарушениях и вводящий штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение порядка деятельности СМИ-иноагентов. С 1 февраля 2020 года вводится административная ответственность граждан, должностных и юридических лиц - в первый раз штраф для граждан в размере 10 тысяч, для должностных лиц - 50 тысяч рублей, для юридических лиц - до 500 тысяч рублей. При повторном нарушении, соответственно, 50 тысяч, 100 тысяч и 1 миллион рублей. "Грубое нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента и учрежденного им российского юрлица, повлечет наложение штрафа на граждан в размере 100 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток, на должностных лиц - штрафа в размере 200 тысяч рублей, на юридических лиц - 5 миллионов рублей". Таким "грубым нарушением" может стать, например, неоднократное нарушение закона о средствах массовой информации.

ПРОЩАЙ БАНКОВСКИЙ ГРАБЕЖ

"Банковскому роумингу" положен конец. До сих пор, переводя, например, деньги родителям в другой регион, с одной карты на другую приходилось платить 1 процент комиссии, даже если это все происходило в пределах одного банка. Теперь после подписания Владимиром Путиным "закона об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке", банкиры не смогут творить подобное.

ФСБ ОСТАЕТСЯ ДОМА

Уволиться из ФСБ и уехать за границу с января станет сложнее - отныне спецслужба накладывает дополнительные обязательства и после отставки. Президент России подписал закон о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников ФСБ с максимальным сроком такого ограничения до пять лет. То есть отставнику специальным распоряжением могут закрыть границу на несколько лет ради охраны государственных тайн.

"ПРЕЗУМПЦИЯ ПРИОБРЕТАТЕЛЯ"

С 1 января граждане, которые купили недвижимость у мошенников, но при этом опирались на информацию из госреестра, признаются добросовестными покупателями. Владимир Путин подписал закон о "презумпции приобретателя". Добросовестным приобретателем недвижимого имущества является тот, кто "при его приобретении полагался на данные госреестра, пока в судебном порядке не доказано, что он знал об отсутствии права на отчуждение этого имущества у лица, от которого к нему перешли права на недвижимость".