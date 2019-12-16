2019-12-16T18:36:48+03:00
Телевизор

Прощенная россиянами Ветлицкая может стать сюрпризом «Голубого огонька»

На канале «Россия 1» вовсю снимают новогоднее шоу — будет много шуток про политику
Константин ГЛЫБА
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Певица Наталья Ветлицкая.Певица Наталья Ветлицкая.Фото: YouTube
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Каждый год на второй кнопке обходятся без новшеств и следуют по проторенной дорожке: бал артистов «Парад звезд» показывают до боя курантов, а «Голубой огонек» — после. Но в этом году появилась заявка на интригу: Наталья Ветлицкая появилась в эфире у Андрея Малахова, а значит, в ночь на 1 января 2020 года мы запросто можем увидеть ее легендарное возвращение на сцену.

А пока совершенно точно известно, что в «Параде звезд» будет сразу несколько политических номеров. Музыкальную сатиру приготовили сразу несколько пар артистов. Дуэт Дмитрий Харатьян и Игорь Верник споет песню «Кто на новенького?», Анна Ковальчук и Гоша Куценко – композицию «Главное, чтобы преступник сидел». Юрий Стоянов и Николай Басков исполнят сатирические куплеты «Трамп, Макрон и Джонсон», а Андрей Малахов с Еленой Воробей дадут новую жизнь шлягеру Аллы Пугачевой «Настоящий полковник».

В «Голубом огоньке» на этот раз ставка сделана на скрепы, семейственность и преемственность. Дочь Григория Лепса Ева выступит в составе женского квартета вместе с отцом, сестра Димы Билана Анна споет вместе с ним хит «Звезда», в тандеме на сцену выйдут и седеющие Олег и Родион Газмановы.

Самой главной загадкой вечера станет появление на сцене Натальи Ветлицкой. Певица, улетевшая в свое время из «этой страны» на побережье солнечной Испании, вдруг решила вернуться, несмотря на ряд оскорбительных высказываний в адрес россиян («несметные легионы люмпенов», «зачем этим м...кам столько земли», «безмозглая вата», «звереныши») и возобновить концертную деятельность. Звезда 90-х сотрудничает с компанией PMI, пишет новую музыку с композитором Юрием Усачевым («Гости из будущего») и в 2020 году отправится по стране с концертами. Чем не повод, чтобы заявить о себе в новогоднюю ночь? Это могло бы стать отличным сюрпризом для не держащих зла соотечественников.

Ведущими канонического «Голубого огонька», которые будут развлекать зрителя до глубокого утра, назначены Дмитрий Губерниев, Мария Ситтель, Анна Ковальчук, Андрей Малахов, Николай Басков и Наталья Медведева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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