Незадолго до смерти Элина Быстрицкая опасалась, что у нее могут забрать квартиру

В Замоскворецком суде продолжился процесс по уголовному делу против бывшего концертного директора актрисы - Ксении Рубцовой. Год назад 82-летняя София Шегельман, младшая сестра Быстрицкой, написала заявление в полицию о пропаже денег со счетов актрисы. 38 миллионов рублей в течение девяти месяцев (с июля 2017 по март 2018 года) сняла по доверенности Рубцова. Против нее возбудили уголовное дело по 159-й статье УКРФ (часть 4) — мошенничество в особо крупном размере.

В суде ожидали увидеть свидетелей по делу - руководителя театра «Геликон-Опера» Дмитрия Бертмана и худрука Кремлевского дворца Петра Шаболтая. Но в суд пришли не они, а крестный отец Быстрицкой Сергей Залесский. Актриса приняла крещение, когда ей было 60 лет.

Как стало понятно, Сергею Залесскому Элина Авраамовна доверяла многие свои тайны. Он был свидетелем ее давней затеи со строительством «Женского центра». Напомним, что в 1993 году под строительство «Центра духовного и физического совершенствования женщины» Юрий Лужков предоставил Быстрицкой участок земли в 0,45 гектара (4500 кв. м) на Цветном бульваре в бесплатную аренду сроком на 49 лет. Инвестором оказалась компания-пирамида «Социальная инициатива», которая собрала деньги с дольщиков, но не выполнила свои обязательства. Деньги закончились. Против руководства «Социальной инициативы» возбудили уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере. Объект заморозили, как недострой. Дольщики, вложившие в центр более 430 млн рублей, остались ни с чем. Быстрицкая пострадала морально: обманутые люди считали и ее участницей этой аферы. Хотя, конечно, это не так.

Тем не менее в 2007 году она заключила новый инвестиционный контракт с компанией ООО «Промстройинжиниринг». Сумма сделки - 30 миллионов долларов. Три миллиона она получила в качестве аванса, а еще 27 миллионов - векселями. В обмен Быстрицкая должна была предоставить разрешительную документацию на строительство «Женского центра». За помощью она снова поехала к Лужкову, но мэр сказал, что в этот раз помочь ничем не может: в историю были втянуты обманутые дольщики. С ними повсюду шли судебные тяжбы. В итоге, свои обязательства перед новыми бизнес-партнерами Быстрицкая не выполнила. Договор с компанией был расторгнут. А что же стало с тремя миллионами, которая актриса получила по контракту?

- Быстрицкая опасалась, что против нее подадут иск о взыскании аванса, что в качестве обеспечительных мер будет наложен арест на ее имущество, на ее банковский счет, на ее квартиру в Леонтьевском переулке, - рассказал вчера в суде Сергей Залесский. - Она советовалась, как вывести деньги со счета. Боялась, что может остаться без крыши над головой. Большая часть из тех трех миллионов была уже потрачена…

К сожалению, в последние месяцы ее жизни, мы с ней не виделись. Элину изолировала ее сестра София Шегельман. Запретила консьержке пускать к ней даже священника. В сентябре прошлого года Шегельман поменяла весь персонал, сиделок. Наняла какую-то Наташу из Запорожья. На мои звонки у Наташи всегда был один ответ: «Элина Авраамовна не может подойти к телефону, она поела и спит». Такая ситуация расстраивала и настораживала. София Авраамовна считала меня главным виновником в том, что Элина не уехала к ней в Израиль…

На следующем заседании продолжится опрос свидетелей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Часть своих миллионов Элина Быстрицкая хранила в тумбочке дома

Год назад 82-летняя София Шегельман, младшая сестра Быстрицкой, написала заявление в полицию о пропаже денег со счетов актрисы. 38 миллионов рублей в течение девяти месяцев (с июля 2017 по март 2018 года) сняла по доверенности Рубцова. Против нее возбудили уголовное дело по 159-й статье УКРФ (часть 4) — мошенничество в особо крупном размере. Почти год шло расследование, допрашивались свидетели, разыскивались доказательства и улики. В последние месяцы жизни к 90-летней Быстрицкой трижды приходили следователи, и она, больная и немощная, давала показания. (подробности)

КСТАТИ

Откуда у Элины Быстрицкой появились миллионы долларов

Продолжается скандал вокруг наследства народной артистки СССР. Напомним: завещание вступит в силу лишь в конце октября, спустя полгода после ухода актрисы, но уже заведено уголовное дело о пропаже 38 млн рублей со счетов Быстрицкой. В этом ее помощницу Ксению Рубцову обвинила младшая сестра звезды кино София Шегельман. Пошли даже разговоры о возможной эксгумации тела Быстрицкой, чтобы выяснить причину ее смерти. Якобы ее морили голодом, а то и вовсе убили... (подробности)