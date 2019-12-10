Часть своих миллионов Элина Быстрицкая хранила в тумбочке дома

Год назад 82-летняя София Шегельман, младшая сестра Быстрицкой, написала заявление в полицию о пропаже денег со счетов актрисы. 38 миллионов рублей в течение девяти месяцев (с июля 2017 по март 2018 года) сняла по доверенности Рубцова. Против нее возбудили уголовное дело по 159-й статье УКРФ (часть 4) — мошенничество в особо крупном размере. Почти год шло расследование, допрашивались свидетели, разыскивались доказательства и улики. В последние месяцы жизни к 90-летней Быстрицкой трижды приходили следователи, и она, больная и немощная, давала показания.

На первом заседании суда присутствовали и Рубцова, и Шегельман со своими адвокатами.

- О том, что пропали деньги со счетов, я узнала случайно в сентябре прошлого года, когда прилетела из Израиля в Москву ворует у Элины деньги. Я не поверила - отношения Ксении и моей сестры были доверительные и дружеские. Но когда я стала искать документы Элины, чтобы забрать ее в Израиль, ее паспорт не обнаружила. Меня это насторожило. После этого я решила проверить ее банковские счета. В банке сообщили, что за несколько месяцев Ксения Рубцова сняла с валютного счета сестры 610 тысяч долларов, а с рублевого - 2,5 миллиона. Получается, больше 38 миллионов рублей. На Элину эта новость произвела впечатление. Она очень расстроилась, ей было обидно. После этого мы с ней написали заявление в правоохранительные органы.

Элина Быстрицкая (слева) с сестрой Софьей. Фото из семейного архива

Сколько денег было изначально на счетах Быстрицкой сняла не все, а только часть. Были еще деньги, которые Быстрицкая хранила дома.

- Каждый месяц сестре приносили зарплату из Малого театра, - продолжила рассказ София Шегельман. - И хотя Элина давно не выходила на сцену в спектаклях, ей продолжали платить жалование в театре. За десять месяцев прошлого года ей начислили 1 миллион 640 тысяч рублей (больше 160 тысяч рублей в месяц в государственном театре просто за то, что ты Быстрицкая?! - Ред.). Эти деньги Элина хранила дома в тумбочке. Ей так было спокойней. После того, как пришлось расстаться с Рубцовой, я заглянула в эту тумбочку, в ней оставалось только 62 тысячи. Я спросила у сиделок: где деньги. Они сказали, что не брали. Но все-таки я их уволила. Доверие пропало...

Уже по первому заседанию суда понятно, что процесс будет долгим. У адвокатов Рубцовой с первых минут возник вопрос — все-таки, о какой сумме ущерба, вменяемого их подзащитной, идет речь? В обвинительном заключении указаны и 38 миллионов рублей, и 35 миллионов 200 тысяч. Подразумевается, что два миллиона 800 тысяч были потрачены на текущие расходы Быстрицкой — еду, предметы гигиены, сиделок, водителя… Конечно, обе суммы тянут на статью «хищение в особо крупном размере». Но разница в несколько миллионов - это не мелочь в кармане. Или все-таки мелочь для кого-то?

Другой немаловажный вопрос, который хоть и не был сформулирован в суде, но он возник в процессе прений. Откуда вообще такие бешеные деньги у народной артистки СССР? Да, популярной. Да, сыгравшей главную роль в культовом фильме великого навсегда лучшая Аксинья всех времен и народов. Но это же было 60 лет назад...

На следующее заседание вызовут свидетелей, который, возможно, прольют свет в этой запутанной истории.

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