Откуда у Элины Быстрицкой появились миллионы долларов

Продолжается скандал вокруг наследства народной артистки СССР. Напомним: завещание вступит в силу лишь в конце октября, спустя полгода после ухода актрисы, но уже заведено уголовное дело о пропаже 38 млн рублей со счетов Быстрицкой. В этом ее помощницу Ксению Рубцову обвинила младшая сестра звезды кино София Шегельман. Пошли даже разговоры о возможной эксгумации тела Быстрицкой, чтобы выяснить причину ее смерти. Якобы ее морили голодом, а то и вовсе убили...

Но откуда взялись эти десятки миллионов рублей, большой дом в Вильнюсе, другие квартиры, имущество, за которые ныне идет тяжба?

Тайну помог приоткрыть давний автор «Комсомольской правды» писатель Геннадий СОКОЛОВ.

Советская феминистка

- Я был свидетелем и невольным участником тех давних событий, - рассказывает Геннадий Соколов. - В июле 2007 года мы вместе - я, моя жена и Быстрицкая - провели три недели в престижном санатории «Звенигород» правительства Москвы. Городская мэрия и выделила ей туда путевку. Отдых и лечение ей были нужны как воздух.

Быстрицкая - волевая, скрытная женщина. Но в санаторий приехала в тяжелейшем моральном состоянии. И не только моральном. Как-то у нее случился сердечный приступ. Моя жена Наташа вызвала «Скорую». Врачи сделали укол, но в больницу она ехать отказалась...

Надо сказать, Элина Авраамовна не очень-то жаловала мужчин. Ведь она не раз была обижена, предана мужчинами. Взять ее первую любовь, Кирилла Лаврова, будущего народного артиста СССР, лауреата Ленинской и прочих престижных премий... Любовь вспыхнула, когда она была студенткой театрального института в Киеве, а он работал в Театре Леси Украинки. Дело шло к свадьбе. Мама Кирилла даже ездила в Вильнюс знакомиться с родителями Элины. Но перед самой свадьбой Лавров ушел к актрисе Валентине Николаевой.

Став звездой экрана, Быстрицкая вышла замуж за Николая Кузьминского, завотделом переводов Министерства внешней торговли СССР. Он был на 13 лет старше. Позже выяснилось, что муж имел романы на стороне. Актриса подала на развод.

Еще была история: высокопоставленный работник ЦК хотел сделать звезду своей любовницей. Она отказала. И стала невыездной. Судя по намекам, были проблемы с режиссерами, пытавшимися затащить красавицу в постель. Сложные отношения сложились и с Михаилом Шолоховым, хотя экранизация его романа «Тихий Дон» принесла актрисе, сыгравшей Аксинью, мировую славу. Была на ножах с Сергеем Бондарчуком. Любовные сцены с ним в фильме «Неоконченная повесть» приходилось снимать не в паре, а порознь.

Потеряв веру в мужчин, Элина Авраамовна стала феминисткой в хорошем, если хотите, смысле этого слова. В этом русле, полагаю, у Быстрицкой и родилась идея организовать «Центр духовного и физического совершенствования женщины». Где попавшие в нелегкие жизненные ситуации москвички могли бы получать профессиональную социальную, психологическую помощь и поддержку. А девочки занимались бы в спортивных, художественных секциях. Элина Авраамовна имела в этом большой опыт. Преподавала в ГИТИСе, Щепкинском училище, много лет возглавляла Федерацию художественной гимнастики СССР...

В 1993 году народная артистка пришла со своей идеей к мэру Москвы Юрию Лужкову. Тот выделил ей участок земли в центре столицы - 0,45 гектара (4500 кв. м) на Цветном бульваре.

В сетях мошенников

Тогда такой «золотой земли» в центре Москвы хватало. Денег только не было осваивать ее. В том числе - у Быстрицкой. Все сбережения, как и большинство сограждан, она потеряла при гайдаровской реформе. В 90-е снималась мало, ролей в театре тоже было немного. Выручали пенсия, преподавание, работа на радио. Семь лет Элина Авраамовна тщетно искала спонсоров для строительства «Женского центра». Величественное девятиэтажное здание с подземным паркингом на пересечении Цветного бульвара и Садовой-Сухаревской улицы так и оставалось проектом.

В конце 2000 года ее познакомили с бывшим начальником кафедры военной экономики Академии имени Жуковского Николаем Карасевым, хозяином компании «Социальная инициатива». Тот пообещал найти деньги на стройку.

- «Социальная инициатива» оказалась пирамидой! Тысячи обманутых вкладчиков по всей стране.

- Это выяснится позже. А в 2000-м Карасев считался респектабельным бизнесменом. «Социальную инициативу» рекламировали везде и всюду. Разумеется, Карасев собирался помочь народной артистке не за ее красивые глаза. Был составлен договор. 30 процентов площадей объекта отходили ООО «Женский центр» Быстрицкой, а 70 процентов - «Социальной инициативе».

Своих денег на стройку у Карасева и его компании не было. Под имя знаменитой актрисы он стал искать инвесторов. В 2001 году началась агрессивная рекламная кампания «Женского центра». Фото улыбающихся Быстрицкой и Карасева стали мелькать на страницах журналов и газет. Желающим предлагали вложиться в помещения на любой вкус: офисы, бутики, рестораны, медицинские клиники и т. д.

Затея мошенника удалась. 69 соинвесторов, выкупив 70 процентов площадей, фактически оплатили всю стройку. Но к осени 2005 года, когда была готова лишь коробка здания, деньги закончились. Ведь часть средств Карасев растранжирил. Объект заморозили.

В январе 2006 года Генпрокуратура задержала Карасева. Его, жену и дочь, также входивших в руководство «Социальной инициативы», обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. В регионах возбудили еще около сотни дел против представительств компании на местах. Вскрылась грандиозная афера.

Осенью 2006 года началась голодовка обманутых вкладчиков «Социальной инициативы». В недостроенном здании «Женского центра» на Цветном бульваре. Как символе обмана...

«Великая комбинаторша»

Обманутые инвесторы, вложившие в центр более 430 млн рублей и оставшиеся на бобах, выпустили «Обращение к российской интеллигенции по поводу действий народной артистки СССР Э. А. Быстрицкой». Поставили ее на одну доску с мошенником Карасевым. Дескать, единственной целью Элины Авраамовны было получить в собственность 4500 кв. м бутиков и ресторанов в центре Москвы, не вкладывая при этом ни копейки. Мол, под прикрытием благой идеи поддержки женщин она хотела создать коммерческий центр для успешных бизнес-леди, способных истратить на свои прихоти немалые суммы. Ее назвали «великой комбинаторшей, которой позавидовал бы Остап Бендер»...

Представляете, в каком состоянии приехала в санаторий Элина Авраамовна! Она же сама была жертвой жуликов. Кстати, Карасев за мошенничество получил 10 лет, его жена - 8, дочь - 7.

По просьбе Быстрицкой я внимательно изучил документы «Женского центра» и честно высказал свое мнение: «Элина Авраамовна, уходите из этого бизнеса, пощадите свое здоровье. Спасти центр, сохранив лицо, вам не удастся. Вы в ловушке, вас обманули. Как и многих других дольщиков. Но вас считают виноватой».

В санаторий к ней тогда зачастили юристы, менеджеры всех мастей, прочие «серьезные люди», предлагая отступные за передачу прав на «Женский центр». Слишком уж лакомым куском было недостроенное здание на Цветном бульваре.

Опять обманули...

Увы, вскоре она в очередной раз стала жертвой мужчин-мошенников. Глава компании «Промстройинжиниринг», прежде работавший в руководстве «Социальной инициативы», выкупил ее долю в «Женском центре» за 30 млн долларов. Три «лимона» отдал наличными, а 27 - векселями. Которые настойчиво рекомендовал держать в конкретном банке. Где они вскоре пропали. Элина Авраамовна пыталась оспорить сделку в суде, вернуть права на «Женский центр», но безрезультатно. А глава «Промстройинжиниринга» получил 5 лет за мошенничество - правда, с другим объектом.

Все эти перипетии сказались на здоровье актрисы. У нее все чаще случались приступы стенокардии. Она долго отказывалась от операции, но в конце концов согласилась. Ей поставили два стента. Думаю, эта история сократила жизнь артистки...

КСТАТИ

Актриса сдержала клятву, данную отцу

- Судя по нашим разговорам в санатории, Быстрицкая любила младшую сестру Софию, ее семью, - говорит Геннадий Соколов. - Это были ближайшие ее родственники. В 90-е несколько раз ездила к ним в Израиль. Но сама эмигрировать категорически не хотела, мы обсуждали с ней эту тему.

Полагаю, три миллиона долларов за свой «Женский центр» она взяла, чтобы помогать сестре. Владимир Путин трижды вручал актрисе в Кремле орден «За заслуги перед Отечеством» разных степеней. Но она обратилась к президенту с личной просьбой лишь однажды. Просила не за себя - за младшую сестру. Вернуть ей российское гражданство, потерянное после эмиграции из СССР. Это позволило сестре получать пенсию в Москве порядка 20 тысяч рублей. Судя по этой сумме, в Израиле семья Софии Авраамовны Шегельман жила явно не на широкую ногу. Часть из трех миллионов долларов ушла на материальную помощь сестре, ее детям и внукам, покупку для родственников большого дома в Вильнюсе, квартир в Москве. Один миллион актриса положила в банк. Вероятно, с этих счетов и снимала суммы ее помощница. Ведь других сбережений у Быстрицкой не было.

Помощь сестре имела для нее особое значение. Дело в том, что когда отец уже при смерти лежал в больнице, он попросил Элину поклясться, что она всегда будет помогать своей младшей сестре. Дочь дала отцу эту клятву. И осталась ей верна до конца жизни.

КУРЬЕЗ

Уступила бабе Нюре

При знакомстве Геннадий Соколов удивил Быстрицкую.

- Сейчас, говорю, покажу вам кое-что интересное, Элина Авраамовна. Залезаю в свой ноутбук. Открываю ее фото на Гоголевском бульваре, сделанное еще в 1966 году моим другом, знаменитым американским фотографом Дином Конгером для популярного журнала «Нэшнл Джиогрэфик». Вы, говорю, в мемуарах пишете, что приятной неожиданностью стал проект «Комсомольской правды» 1999 года - сто самых красивых женщин ХХ века по мнению читателей газеты. Вы оказались на первом месте, оставив позади Мэрилин Монро и других западных кинодив. Но, увы, в Америке вы уступили первенство простой сельчанке, торговавшей картошкой на Усачевском рынке, - бабе Нюре.

Американская редакция книги сочла, что фото бабы Нюры живописнее, чем портрет красавицы Быстрицкой. Фото: Архив Геннадия Соколова

- Как так? - встрепенулась актриса.

- Мы с Конгером и журналистом Бартом Макдауэллом (я был переводчиком) объездили все республики СССР и в 1977-м в США выпустили книгу Journey Across Russia. The Soviet Union Today («Путешествие по России. Советский Союз сегодня»). Проект курировал агитпроп ЦК КПСС. Перелистав книгу, я спросил у Конгера: а где же планировавшееся фото моей любимой актрисы? Неужели ЦК зарубил? Но все оказалось проще. Конгер сделал в СССР для журнала «Нэшнл Джиогрэфик» немало интересных женских портретов. Многие - задолго до работы над книгой. Из прежних фото 60-х годов можно было дать в книгу лишь один, наиболее символичный женский снимок. Какой выбрать? Кто-то ратовал за Быстрицкую. Кто-то - за портреты других женщин. Тогда главный шеф Национального географического общества США Джил Гроувенор решил поставить этот вопрос на голосование. Большинство выбрало бабу Нюру, названную «Матушкой Россией».

- Красота - божий дар, - вздохнула Быстрицкая. - Но и проклятье.

Красавица Быстрицкая. Фото: Дин КОНГЕР/архив Геннадия Соколова

А В ЭТО ВРЕМЯ

Суды вокруг здания продолжаются

- Элина Быстрицкая учредила ООО «Женский центр», - рассказала «КП» бывшая помощница артистки Ксения Рубцова. - Доли в ООО были оформлены на саму Быстрицкую - 69%, ее сестру Шегельман - 30% и Сокольского - 1% (Михаил Сокольский - брат Быстрицкой по отцу. - Ред.). Есть постановление правительства Москвы от 1993 года о предоставлении «Женскому центру» земельного участка в аренду сроком на 49 лет, при этом мэр распорядился освободить центр от платы за землю.

Приехавшая из Израиля сестра Быстрицкой начала тяжбы по поводу центра в 2017 году. И суд решил вернуть доли Быстрицкой и Шегельман. Но само недостроенное здание было ранее переуступлено прежними хозяевами новым компаниям. И сегодня на них Шегельман подала в Арбитражный суд с желанием стать владелицей здания.

Недостроенное здание находится на пересечении Цветного бульвара и Садовой-Сухаревской улицы Москвы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Этот центр помощи женщинам хотели назвать «Элина», - сказала «КП» адвокат Софии Шегельман Анастасия Разгуляева. - Действительно, София Шегельман долго судилась, и суд решил вернуть Быстрицкой и Шегельман доли в ООО «Женский центр» - но это не здание, это организация. Доли в ООО мало что стоят - 10 тыс. рублей уставный капитал. Сейчас есть попытка отсудить недострой. Иск подан, а что дальше, пока непонятно.

Анна ВЕЛИГЖАНИНА.

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