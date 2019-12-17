Нарколог назвал причину срыва Даны Борисовой

События последних дней всерьез напугали самых преданных поклонников Даны Борисовой. Телеведущая пожаловалась, что ее бывший муж Максим Аксенов нагрянул в ее апартаменты под покровом ночи и забрал у нее дочь Полину. Меж тем сама наследница звезды оставила в блоге сообщение о том, что попала в больницу. В итоге в ситуацию пришлось вмешаться наркологу, у которого наблюдается Борисова.

Доктор объяснил, что у Даны Борисовой эмоциональная дисрегуляция. "Дана неоднократно говорила о своем биполярном расстройстве. Она принимает препараты. Дана сейчас не всегда справляется с эмоциями ", - рассказал председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников.

По его словам, именно этим и можно объяснить странные сообщения, которые оставляет в блоге телезвезда. "Насчет возможного срыва: на данный момент нет фактов, что она употребляла алкоголь или наркотики. В любом случае, Дана через несколько дней уезжает на Самуи для ревизии качества трезвости", - заявил эксперт.

danaborisova_official С лечащим врачом Даны обсудили ситуацию

Если у кого-то возникают вопросы по лечению Даны, он посоветовал писать ее наркологу. "Прошу не писать оскорбительных комментариев. Все что связано с оскорблениями и необоснованной ненавистью, я удаляю, прошу понять меня правильно! Все мы люди и все делаем ошибки, не все умеют их признавать!", - заявил Лушников.

К слову, его сообщение репостнула сама виновница недавнего переполоха. Телеведущая заверила, что готова сдать любые анализы, так как не употребляла ни запрещенные препараты, ни алкоголь.

Отметим, в минувшие выходные Дана Борисова пережила сильный стресс. Она рассказала, что к ней в квартиру заявился бывший муж Максим Аксенов с полицией и врачами. Он забрал у ведущей дочку. Полина была госпитализирована в детскую больницу. Дочь Даны не стала рассказывать, что на самом деле произошло, чтобы "не делать маме хуже". Она не в обиде на родительницу.

Напомним, Максим Аксенов ранее уже забирал дочь у Даны Борисовой. Поводом послужила информация о зависимости звезды. После лечения в реабилитационной клинике Дана воссоединилась с Полиной. Однако из-за подросткового кризиса теледива не может найти общий язык с любимой наследницей. Звездная мать то ссориться с ребенком, то мирится. И все это на глазах у изумленной публики.