Дочь Даны Борисовой увезли в больницу после скандала с мамой

Неожиданный поворот получил скандал, главными участниками которого стали Дана Борисова, ее единственная дочь Полина Аксенова и отец 12-летней девочки - бизнесмен Максим Аксенов. Минувшей ночью в апартаменты к телеведущей нагрянули полицейские и врачи. В итоге наследница эффектной блондинки оказалась на больничной койке.

Драматичными событиями сначала делилась Дана Борисова. А позже о произошедшем поведала ее дочь Полина. Звездная наследница написала в блоге, что вновь поссорилась с мамой. По словам девочки, из-за конфликта ей даже пришлось обратиться за помощью к медикам.

- В деталях все рассказывать не хочу, чтобы не делать хуже маме, но обо всех фактах знает полиция, скорая и опека. Папа был вынужден вызвать полицию и приехать сам. Потом для меня вызвали скорую, которая отвезла меня в детскую больницу. Слава Богу, врачи сказали: «До свадьбы заживет»,- поделилась Аксенова.

По словам Полины, она не обижается на маму. Девочка лишь подчеркнула, что речь идет о "старых и новых обидах".

Сама Дана разместила в блоге душераздирающий пост в связи со вчерашними событиями. "Сидела, терпела, молчала, но больше не могу! В последнюю неделю были отношения напряженные с дочкой. Она порезала мой шарф и блузку шелковую. Набрала ее папе и попросила, пусть поживет у вас дней пять... В ответ он пришел с полицейским нарядом. При Поле назвал недоделанной наркоманкой", - пожаловалась подписчикам Борисова.

Отметим, о том, что в жизни Даны Борисовой опять штормит, стало известно на днях. Она заявила, что бывший возлюбленный Максим Аксенов забрал у нее дочь Полину. Телеведущая рассказала, что отец ее 12-летней наследницы нагрянул к ней под покровом ночи. Дана отметила, что не дала Аксенову попасть в квартиру. "Приезжал наряд полиции, потом скорая помощь приезжала. И, конечно же, папа Полины во главе. Правда, я его попросила покинуть помещение. Сказала: «Мужчина, я знать вас не знаю, ведать не ведаю, поэтому покиньте помещение». Полинка сегодня ночует у них, очередной у нас подростковый кризис начался", - поделилась сокровенным Борисова.

Напомним, Максим Аксенов ранее уже забирал дочь у Даны Борисовой. Поводом послужила информация о зависимости звезды. После лечения в реабилитационной клинике Дана воссоединилась с Полиной. Однако из-за подросткового кризиса Дана не может найти общий язык с любимой наследницей. Звездная мать то ссориться с ребенком, то мирится. И все это на глазах у изумленной публики. Так, в феврале звезда наказала чадо, которое стало ругаться матом не только дома, но и на людях. Борисова урезала ей карманные расходы, а также запретила пользоваться интернетом. В ответ на это девочка собрала вещи и ушла из дома. Несколько дней она прожила у дедушки, а затем переехала к отцу. Телеведущая же в это время отправилась в Таиланд, чтобы привести мысли в порядок.