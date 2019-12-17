2019-12-17T16:06:46+03:00
Общество

Новый год 2020: лучшие подарки себе и близким из раздела beauty

Долгожданные распродажи перед Новым годом стартуют уже на следующей неделе!
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Скидки, которые во время предпраздничных акций достигают аж 90% – это отличная возможность приобрести любимую продукцию абсолютно разных категорий товаров по самым выгодным ценам. Не исключение и наша любимая категория beauty, которая традиционно является одной из самых популярных среди покупателей, особенно в сезон распродаж. В нашей статье мы хотим обратить Ваше внимание на несколько интернет-магазинов, в которых Вы можете купить продукцию для красоты и здоровья в подарок для себя и близких с максимальными скидками!

Если Вы давно мечтали приобрести продукцию от набирающего популярность шведского интернет-магазина FOREO – не упустите свой шанс! Конечно, самыми популярными товарами бренда являются знаменитые очищающие щёточки FOREO, которые работают на основе трансдермальных звуковых пульсаций по уникальной технологии T-Sonic. Щёточки подходят девушкам всех возрастов и обладательницам любого типа кожи – что делает их отличным вариантом подарка как для друзей и близких, так и для себя любимых. Кроме того, в продуктовой линейке бренда представлены и специальные брутальные товары в чёрном цвете для мужчин, которые учитывают особенности мужской кожи. Помимо очищающих щёточек, компания также производит фирменные щётки для возрастного и спа-массажа, для терапии акне, массажёры для области вокруг глаз, смарт-маски и зубные щётки. Несмотря на то, что продукция бренда находится в довольно весомой ценовой категории от 10000 рублей, на предпраздничной распродаже её можно приобрести с эксклюзивными скидками до 30%! Подробности обо всех акциях интернет-магазина, а также актуальные скидки и промокоды FOREO Вы всегда можете посмотреть на нашей странице.

Источник: foreo.com

Источник: foreo.com

Также особого внимания заслуживает и британский интернет-магазин Lookfantastic. В каталоге магазина представлена продукция более 400 известных косметических средств класса “люкс” самых разных категорий: товары для волос, косметика, товары для лица, товары по уходу за телом, товары для мужчин, электроприборы и многое другое. Особое внимание советуем обратить на специальные коробочки – Lookfantastic Beauty Box, которые оформляются по специальной подписке и рождественские адвент-календари. При оформлении подписки на Lookfantastic Beauty Box Вы каждый месяц получаете коробочку с продукцией, общая стоимость которой превышает сумму в 3200 рублей, при том, что стоимость каждого из средств по отдельности значительно больше. Благодаря подписке на такие коробочки Вы можете пробовать самые разные средства от ведущих люксовых производителей с максимальной выгодой! Кроме того, существуют специальные лимитированные выпуски таких коробочек, которые посвящены какому-либо определённому бренду или объединяющей тематике. Ознакомиться со всеми самыми выгодными предложениями от интернет-магазина перед Новым годом 2020, а также получить скидочные промокоды Lookfantastic на Ваши любимые продукты Вы можете, если посетите нашу страницу.

Источник: lookfantastic.ru

Источник: lookfantastic.ru

Ещё одна компания, на которую мы хотим сегодня обратить Ваше внимание – это американский интернет-магазин iHerb, в котором представлены не только товары для красоты, но также различные витамины, добавки и натуральные продукты для здоровья как крупнейших мировых брендов, так и брендов домашнего производства. Несмотря на то, что компания пришла на российский рынок относительно недавно, она уже успела завоевать сердца покупателей и обзавестись постоянными клиентами. Причиной тому служат как высокое качество товаров и отличная ценовая политика, так и прекрасная программа лояльности и вознаграждения, благодаря которой пользователи получают гарантированные скидки в размере до 10% на заказ. Кроме того, каждую неделю в магазине проводится акция “Лучшие бренды недели”, которая позволяет покупателям приобретать товары от определённых производителей со скидками до 15%. Ну а во время предпраздничной распродажи в интернет-магазине ожидается понижение цен на продукцию аж до 60%! Больше информации об акциях и распродажах, а также промокоды iHerb на самые разные категории товаров ждут Вас на нашей странице.

Самая волшебная ночь в году наступит уже совсем скоро, поэтому рекомендуем Вам не затягивать с шоппингом и определиться со списком подарков для себя и близких на Новый год заранее! Ну а ещё больше предложений от самых популярных интернет-магазинов в сфере beauty Вы всегда можете найти на нашем сайте Промокоды КП ру.

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