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Акция действует при сумме заказа от 5000 рублей
26%
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35%
купон
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купон
20%
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24%
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24%
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На сайте Lookfantastic размещена продукция более чем 400 брендов. Здесь продаются товары по уходу за кожей лица, тела и волос для женщин и мужчин разных возрастов. Часто проводятся акции, связанные с сезонными распродажами, а для получения скидки можно использовать промокоды Lookfan ... tastic. Их поиском на постоянной основе занимаются работники ресурса, добавляя новые по мере их появления. Поэтому все коды действующие.
Юридический адрес:
Look Fantastic Customer Service Department, Meridian House, Gadbrook Park, Gadbrook Way, Rudheath, Northwich, Cheshire, CW9 7RA
Электронная почта:
partnerships@thehutgroup.com
Телефон:
+44 161 813 1481
Соц. сети:
20 оценок поставлено средняя 4.8
На сайте Lookfantastic размещена продукция более чем 400 брендов. Здесь продаются товары по уходу за кожей лица, тела и волос для женщин и мужчин разных возрастов. Часто проводятся акции, связанные с сезонными распродажами, а для получения скидки можно использовать промокоды Lookfan ... tastic. Их поиском на постоянной основе занимаются работники ресурса, добавляя новые по мере их появления. Поэтому все коды действующие.
Юридический адрес:
Look Fantastic Customer Service Department, Meridian House, Gadbrook Park, Gadbrook Way, Rudheath, Northwich, Cheshire, CW9 7RA
Электронная почта:
partnerships@thehutgroup.com
Телефон:
+44 161 813 1481
Соц. сети:
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Клиентам ЛукФантастик предлагаются промокоды и купоны, каждым из них можно воспользоваться лишь один раз. Они действуют для зарегистрированных и незарегистрированных пользователей ресурса. Чтобы применить скидочные купоны с набором цифр и букв, рекомендуется следовать инструкции:
Выбрать актуальное предложение на сайте и нажать на него. Набор символов скопируется автоматически.
Пользователь будет перенаправлен на сайт продавца, где ему надо будет выбрать понравившиеся товары и добавить их в корзину.
Перейти в корзину и пролистать до конца перечня товаров до пункта «Ввод промокода».
Кликнуть на кнопку «Применить промокод».
Страница автоматически обновится, и клиент увидит итоговую сумму покупки. Также будет указана сумма доставки, если форма с адресом заполнена верно.
Интернет-магазин LookFantastic является официальным ритейлером по продаже уходовой и лечебной косметики для тела, лица и волос более чем от 400 мировых брендов. На сайте можно найти средства для мужчин и женщин.
Английский онлайн-бутик создан в 1996 году, а в 2006-м появилась адаптированная версия ресурса для пользователей из России. Сайт пользуется спросом — его посещают более 40 000 человек ежемесячно.
Проект напрямую сотрудничает с брендами, чтобы обеспечить подлинность товаров. В интернет-магазине представлены новинки от компаний-партнеров и полюбившиеся клиентами продукты от Babyliss, Clinique, DERMADoctor, Filorga, Garnier, J.One, L'Oréal Professionnel, Max Factor, Natasha Denona, Paul Mitchell и др.
Наибольшим спросом на сайте пользуются акционные товары. Клиентам предлагаются скидки до 40–50% по промокодам и без них. Они связаны с сезонными распродажами. Среди популярных позиций — пудры, восстанавливающие кремы для душа, маски, скрабы и дефинирующие средства для волос.
Также среди популярных товаров:
масла для тела;
эмульсии для лица;
гели для очищения кожи рук;
кондиционеры;
парфюм;
помады для губ;
сыворотки для увлажнения кожи.
Продукцию можно отсортировать по популярности, последним новинкам, возрастанию и убыванию цены.
Для владельцев веб-сайтов и блогов предлагается зарегистрироваться в партнерской программе LookFantastic. Чтобы участвовать в ней, нужно подать заявку. Процедура регистрации бесплатна и занимает 2–3 минуты.
Каждая заявка рассматривается в индивидуальном порядке администрацией ресурса. Можно заполнить форму на сайте: указать ФИО, вид используемой социальной площадки и приложить ссылку на нее. Также потенциальному участнику предлагается еще один вариант регистрации — отправить на электронную почту ЛукФантастик письмо с описанием сайта или блога.
Участникам программы выдаются уникальные отслеживаемые ссылки. Их можно разместить на баннере, странице в Инстаграм и других местах. С каждой транзакции, проведенной через ссылку, пользователь получает кэшбэк от 1%.
Официальный сайт LookFantastic предлагает оплатить покупку картой Visa, MasterCard, Maestro. Дополнительные способы переводов — через платежные системы American Express, PayPal, WebMoney и ЮMoney.
Все транзакции проводятся по защищенным платежным шлюзам. Для подтверждения операции потребуется ввести одноразовый защитный код. Он придет на номер телефона или в приложение банка/электронного кошелька.
Компания доставляет посылки по России и всему миру. Курьерские сервисы P2P и Boxberry привозят заказы в течение 5 дней. Если оформить самовывоз из пункта выдачи, то перевозками будет заниматься Почта России, сроки — 6–9 рабочих дней.
Чтобы оформить заказ, нужно указать способ получения и точный адрес проживания клиента. Если выбран самовывоз, сайт автоматически определит ближайшее к дому отделение Почты России. Стоимость — от 900 рублей, а бесплатная доставка доступна при оформлении заказа на сумму от 5500 рублей.
Если клиента не устроит товар по любой причине, он может вернуть его в магазин. Для этого понадобится заполнить форму на возврат и оплатить обратную пересылку. Как только посылка прибудет на место, деньги за нее переведут на счет покупателя в течение 10 рабочих дней.
В случае обнаружения дефекта можно вернуть заказ в течение 14 суток. Главное условие — чтобы все товарные качества и чеки были сохранены. Если хотя бы одно из них не будет выполнено, интернет-магазин не сможет вернуть деньги за покупку.
Зарегистрированному пользователю не требуется каждый раз вводить сведения о себе для оформления заказа. Можно привязать банковскую карту и отслеживать прогресс по реферальной программе в личном кабинете. Для регистрации нужно ввести электронную почту и придумать пароль. Если аккаунт создан, уведомление об этом поступит на email.
Проверить, стабильно ли соединение с сетью. Потому что все уникальные коды, размещенные на этом сайте, действительны.
Администрация ресурса не сообщает об этом посредством звонка или СМС-оповещения. Статус заказа можно посмотреть в личном кабинете или на сайте транспортной компании, которая занимается перевозкой посылки.
Купоны нужно активировать только в случаях, если к ним прилагаются уникальные наборы букв и символов. В остальных следует нажать на предложение — и произойдет перенаправление на страницу с акционными предложениями.
Обычно печатный вариант кладут в коробку или пакет с товаром. Если форма не приложена, ее можно скачать с официального сайта магазина и распечатать самостоятельно.
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