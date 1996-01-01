Подробнее об интернет-магазине LookFantastic

Интернет-магазин LookFantastic является официальным ритейлером по продаже уходовой и лечебной косметики для тела, лица и волос более чем от 400 мировых брендов. На сайте можно найти средства для мужчин и женщин.

Английский онлайн-бутик создан в 1996 году, а в 2006-м появилась адаптированная версия ресурса для пользователей из России. Сайт пользуется спросом — его посещают более 40 000 человек ежемесячно.

Проект напрямую сотрудничает с брендами, чтобы обеспечить подлинность товаров. В интернет-магазине представлены новинки от компаний-партнеров и полюбившиеся клиентами продукты от Babyliss, Clinique, DERMADoctor, Filorga, Garnier, J.One, L'Oréal Professionnel, Max Factor, Natasha Denona, Paul Mitchell и др.

Наиболее популярные товары в магазине

Наибольшим спросом на сайте пользуются акционные товары. Клиентам предлагаются скидки до 40–50% по промокодам и без них. Они связаны с сезонными распродажами. Среди популярных позиций — пудры, восстанавливающие кремы для душа, маски, скрабы и дефинирующие средства для волос.

Также среди популярных товаров:

масла для тела;

эмульсии для лица;

гели для очищения кожи рук;

кондиционеры;

парфюм;

помады для губ;

сыворотки для увлажнения кожи.

Продукцию можно отсортировать по популярности, последним новинкам, возрастанию и убыванию цены.

Реферальная программа на сайте ЛукФантастик

Для владельцев веб-сайтов и блогов предлагается зарегистрироваться в партнерской программе LookFantastic. Чтобы участвовать в ней, нужно подать заявку. Процедура регистрации бесплатна и занимает 2–3 минуты.

Каждая заявка рассматривается в индивидуальном порядке администрацией ресурса. Можно заполнить форму на сайте: указать ФИО, вид используемой социальной площадки и приложить ссылку на нее. Также потенциальному участнику предлагается еще один вариант регистрации — отправить на электронную почту ЛукФантастик письмо с описанием сайта или блога.

Участникам программы выдаются уникальные отслеживаемые ссылки. Их можно разместить на баннере, странице в Инстаграм и других местах. С каждой транзакции, проведенной через ссылку, пользователь получает кэшбэк от 1%.

Оплата заказа на сайте ЛукФантастик

Официальный сайт LookFantastic предлагает оплатить покупку картой Visa, MasterCard, Maestro. Дополнительные способы переводов — через платежные системы American Express, PayPal, WebMoney и ЮMoney.

Все транзакции проводятся по защищенным платежным шлюзам. Для подтверждения операции потребуется ввести одноразовый защитный код. Он придет на номер телефона или в приложение банка/электронного кошелька.

Способы доставки заказов от LookFantastic

Компания доставляет посылки по России и всему миру. Курьерские сервисы P2P и Boxberry привозят заказы в течение 5 дней. Если оформить самовывоз из пункта выдачи, то перевозками будет заниматься Почта России, сроки — 6–9 рабочих дней.

Чтобы оформить заказ, нужно указать способ получения и точный адрес проживания клиента. Если выбран самовывоз, сайт автоматически определит ближайшее к дому отделение Почты России. Стоимость — от 900 рублей, а бесплатная доставка доступна при оформлении заказа на сумму от 5500 рублей.

Возврат товара надлежащего и ненадлежащего качества

Если клиента не устроит товар по любой причине, он может вернуть его в магазин. Для этого понадобится заполнить форму на возврат и оплатить обратную пересылку. Как только посылка прибудет на место, деньги за нее переведут на счет покупателя в течение 10 рабочих дней.

В случае обнаружения дефекта можно вернуть заказ в течение 14 суток. Главное условие — чтобы все товарные качества и чеки были сохранены. Если хотя бы одно из них не будет выполнено, интернет-магазин не сможет вернуть деньги за покупку.