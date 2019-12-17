«Марьянов умер от удара в область живота»: Новая версия гибели известного актера

В городском суде подмосковной Лобни во вторник продолжили разбирать дело о гибели актера Дмитрия Марьянова. Напомним, звезда кино и сериалов скончался 15 октября 2017 года. Последние девять дней своей жизни он провел в реабилитационном центре «Феникс», который находился в частном особняке на окраине города. Сюда известного артиста привезли инкогнито после запоя. «Пациенты» центра рассказывают, что 15-го с утра Марьянов начал жаловаться на боли в спине, просил вызвать скорую помощь. По версии следствия, сотрудникам центра врачей запретила вызывать директор Оксана Богданова - с ней держали связь по телефону. Когда актеру стало совсем плохо, в скорую все-таки позвонили, но диспетчер местной подстанции заявила, что свободных машин нет. Повезли на своей машине. Актер скончался уже в больнице.

Оксане Богдановой было предъявлено обвинение по двум статьям: «оставление в опасности» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». По первой статье уже истек срок давности (два года). А по второй директору «Феникса» грозит до 6 лет лишения свободы.

В суде сегодня завершили допрос вдовы Марьянова Ксении Бик, которую признали потерпевшей, а также бывшего реабилитанта центра Романа Истомина (ранее он рассказал «КП», как умирал актер, - Авт.).

По некоторым прогнозам, судебный процесс может растянуться на срок от 6 до 12 месяцев.

«ПЕРЕИГРАЛ РОДНЫХ И СЕБЯ»

- Суду предстоит изучить в том числе результаты двух судебно-медицинских экспертиз, в которых специалисты должны были ответить, от чего все-таки скончался актер, - говорит адвокат Оксаны Богдановой Игорь Баранов. - А там есть факты, на которые в СМИ почему-то не обращают внимание…

К слову, защита экс-директора «Феникса» вообще считает, что их клиентка оказалась под следствием только из-за резонанса этой истории на телевидении, в газетах и в интернете. Мол, это именно журналисты сформировали направление для обвинения.

- А по вашей версии, как все было на самом деле? Давайте вернемся в утро 15 октября 2017-го. Марьянов начинает жаловаться другим клиентам «Феникса» на боли в спине…

- Дмитрий Юрьевич прежде всего был талантливый актер, его кончина - утрата для всех, - говорит Игорь Баранов. - Вместе с тем мы не можем отрицать, что Марьянов был склонен к употреблению крепких спиртных напитков. Такие люди - когда у них на пути возникают какие-либо преграды в виде противодействия родных или специалистов - идут на разного рода уловки, чтобы добраться до алкоголя. В эти моменты разыгрываются совершенно уникальные сцены, когда обычный обыватель не может понять, человеку действительно плохо или за этим стоит желание просто выпить. Мы допускаем, что Дмитрий Юрьевич переиграл сотрудников реабилитационного центра, своих родных и, как бы это грустно и кощунственно ни звучало, в том числе и себя. Неоспоримо, и в материалах дела это есть: 15 числа он говорил, что ему плохо, плохо, плохо. После этого у него был телефонный разговор с Бик, где та сказала, что увозит его в другую больницу. После этого Марьянову внезапно стало существенно лучше. Он попросил чай, печенья. То есть, продемонстрировал улучшение. Это могло быть трактовано работниками «Феникса» как момент игры с целью выбраться из реабилитационного центра, где ему оказывали помощь по настоянию родных.

Дмитрий Марьянов с супругой Ксенией Бик.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- То есть, когда Марьянов падал и полз по полу - так говорит тот же бывший реабилитант Истомин - он играл, притворялся?

- Мы совершенно однозначно трактуем, что Истомин и еще несколько лиц дают искаженные показания с целью получить пиар за какое-либо вознаграждение. Мы не доверяем этим показаниям. Они не соответствуют действительности даже близко.

- Вы сказали, что Дмитрий говорил с женой по телефону. У него все время был с собой мобильник?

- Он сдавал телефон на хранение сотрудникам центра. Но никто не может отрицать, что телефон Марьянову выдавали по первому же требованию. Да, в день смерти они с женой созванивались. Он сказал: «Мне плохо». Она: «Я тебя сейчас забираю, везу в больницу». Он на том конце трубке уже сотрудникам реабилитационного центра: «Ура, мне чайку и печенья». И только потом уже, вечером, происходит обострение.

АКТЕР ЛЕЖАЛ В ЦЕНТРЕ БЕСПЛАТНО?

«Феникс» - коммерческий реабилитационный центр. То есть, за реабилитацию «пациенты» или их родные платили. И это, конечно же, нормально. Но Марьянов, как оказалось, находился здесь бесплатно. Адвокаты Оксаны Богдановой объясняют, что актер попал в «Феникс» по протекции нескольких своих знакомых. Однако за услуги врача, который приезжал по вызовам из центра и вводил Дмитрию различные препараты, Ксения Бик платила.

- Правда, первый такой визит был осуществлен «в долг», - говорит адвокат Баранов. - За последующие несколько дней врач приезжал к актеру еще несколько раз.

Прошу уточнить, сколько стоил бы курс реабилитации, если бы Марьянов все-таки лежал за деньги. В разговор вмешивается сама Оксана Богданова. Она сидит рядом с адвокатами, но на время судебного процесса отказывается общаться с журналистами. «А какая разница, сколько это стоит?» - ее реплика. Адвокаты теперь тоже не готовы говорить о деньгах. Остается теряться в догадках. Мама одного из бывших обитателей реабилитационного центра «Феникс» ранее рассказывала «Комсомольской Правде», что при первой встрече Богданова назвала ей цену: 120 тысяч рублей в месяц. Когда женщина начала охать, что для нее это гигантская сумма, стоимость опустилась до 80 тысяч в месяц. Позже мама алкоголика узнала, что за лежащего с ее сыном парня, который получает ровно такую же реабилитационную помощь, родные платят всего 35 тысяч. То есть, в «Фениксе» ко всем клиентам был индивидуальный подход.

Ксения Бик говорит: она полагала, что «Феникс» - это полноценный медицинский центр. Однако Оксана Богданова настаивает: привезенным сюда алкоголикам в центре оказывали лишь психологическую помощь. А различные препараты реабилитантам вводил только работавший с центром по договору врач, которого вызывали при необходимости. Впрочем, уже упомянутый «пациент» Роман Истомин уверяет, что уколы здешним обитателям ставили сотрудники центра, люди без медицинского образования. Никакого врача он, пролежавший в «Фениксе» больше года, не видел.

ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

В следствии обращают внимание на то, что «пациентам» реабилитационного центра без всякого предписания врачей вводили феназепам и галоперидол - транквилизатор и нейролептик. Получал их и Дмитрий Марьянов, у которого за год до своей смерти врачи нашли тромб в ноге. По версии следствия, сильные препараты на фоне проблем актера со здоровьем могли сыграть роковую роль.

- На самом деле, в двух судмедэкспертизах, которые есть в уголовном деле, есть четкий вывод: обнаруженные в крови Марьянова галоперидол и феназепам не превышали терапевтическую дозу, - говорит адвокат. - Упоминание этих препаратов в пресс-релизах следствия - просто шум для СМИ. Препараты здесь вообще не при чем. На самом деле у экспертов совершенно другие выводы.

Итак, в уголовном деле сейчас две экспертизы. Одну делали в Москве, другую в Санкт-Петербурге.

С самого начала было известно, что Дмитрий Марьянов скончался из-за разрыва подвздошной вены - это один из самых крупных сосудов в организме человека, находится в области малого таза. Но из-за чего произошел этот разрыв? Экспертиза, которую по решению следствия делали в Санкт-Петербурге, установила, что Дмитрий Марьянов скончался… после удара в область живота.

«По версии повторной судебно-медицинской экспертизы механизмом образования разрыва сосудов явился удар в указанной анатомической области, - говорится в материалах уголовного дела. - Это могло произойти как в результате непосредственно травмирующего воздействия поверхностью тупого твердого предмета, так и при падении на какую-либо поверхность тупого твердого предмета».

- Первая экспертиза, московская, говорит о том, что у Марьянова забился кава-фильтр (эта конструкция устанавливается в вену и не дает тромбам, сгусткам крови, подниматься к сердцу, - Авт.), поднялось давление, в результате этого - разрыв изношенной вены. Фактически это говорило о том, что в смерти актера никто не виноват. Как мы предполагаем, такой ответ, видимо, не устроил следствие, поэтому была назначена еще одна экспертиза - в Санкт-Петербурге. В итоге защита будет ходатайствовать в суде о проведении еще одной судмедэкспертизы с учетом того, что между этими двумя экспертизами есть существенные противоречия.

- Оксана Богданова действительно не разрешала сотрудникам своего центра вызывать Дмитрию Марьянову скорую помощь?

- Материалами дела это не подтверждается. На момент смерти Марьянова ее не было в центре. По телефону? Какая могла быть цель таких указаний? Если человек лежит при смерти и ей говорят, что нужно вызвать скорую, как она может запретить? Тогда давайте судить ее за убийство. Это абсурд.

«Комсомольская Правда» следит за развитием событий в суде.

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