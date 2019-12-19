Изменения в пособиях в 2020 году: Детям и пенсионерам доплатят

Пенсии

У неработающих пенсионеров они увеличатся на 6,6%. В среднем прибавка составит порядка 1000 рублей.

Напомним, что речь идет о так называемых страховых пенсиях. Тех, которые зависят от трудового стажа, зарплаты (белой) и количества заработанных таким образом пенсионных баллов. Социальные пенсии (пожилым людям их выплачивают, если не назначена страховая пенсия - скажем, не хватило трудового стажа или заработки были серыми) проиндексируют, как и в прежние годы, с 1 апреля.

Минимальный размер оплаты труда

Федеральный МРОТ с 1 января повысится до 12 130 рублей в месяц. Это на 850 рублей больше, чем было.

Регионы могут устанавливать свой, более высокий, МРОТ. Скажем, в Москве он будет составлять 20 195 рублей (сейчас 19 351 рубль).

Минимальный размер оплаты труда - сумма, меньше которой человеку, официально работающему полный рабочий день, у нас платить не должны. Кроме того, величина МРОТ учитывается при расчете ряда пособий. Например, минимально возможных выплат по больничному листу или по беременности и родам (в тех случаях, когда заработок очень маленький или вообще отсутствовал) - они соответственно с 1 января тоже подрастут (см. «Важно»).

Материнский капитал

Он с 1 января увеличится до 466 617 рублей, и это хорошая новость. Маткапитал не индексировали с 2015 года. Сейчас его размер - 453 026 рублей.

Напомним: он полагается семьям, в которых родился второй или последующий ребенок. Распорядиться этими, довольно немалыми деньгами можно только на строго определенные цели: улучшение жилищных условий, образование детей (необязательно именно на того ребенка, с рождением которого возникло право на капитал), накопительную часть пенсии мамы, товары и услуги для детей-инвалидов. Либо можно получать ежемесячную выплату. По факту чаще всего материнский капитал используется для покупки жилья.

С 1 января пособия на первого и второго ребенка будут платить не до полутора, а до трех лет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Детские пособия

Сразу два важных изменения ждут тех, кто может рассчитывать на ежемесячное пособие, которое выплачивается на первого и второго ребенка.

- C 1 января такие пособия станут платить до того, как ребенку исполнится три года (сейчас - до 1,5 года).

- На выплаты будут иметь право те, у кого доход на члена семьи (включая новорожденного ребенка) меньше двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения в регионе (сейчас - 1,5 прожиточного минимума). Иными словами, пособие станут платить дольше и большему числу семей. Размер его, напомним, равен величине прожиточного минимума для ребенка в регионе за II квартал 2019 г. В среднем по стране в 2020 году это будет 12 000 рублей. В Москве - 15 225 рублей (в 2019 году было 14 329).

Важный момент: на первого ребенка пособие платят из средств бюджета. А вот на второго - из материнского капитала. Поэтому, если у вас на материнский капитал были другие, более долгосрочные планы, подумайте - что важнее.

ВАЖНО

Если вы собрались рожать или заболеете в 2020 году

- Пособие по беременности и родам: минимальный размер (исходя из МРОТ) - 55 830,60 руб. (140 дней).

- Больничный: минимальный размер (исходя из МРОТ) - 398,79 руб. за день.