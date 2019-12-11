Смерть Юрия Лужкова: разрыв атеросклеротической бляшки или аллергическая реакция

83-летний Юрий Лужков скончался в одной из немецких клиник, как сообщалось, во время операции на сердце. Это стало шоком для многих, с кем он был знаком: Юрий Михайлович, несмотря на возраст, был в хорошей физической форме, фонтанировал идеями, имел большие планы на жизнь. И тут вдруг, во время плановой процедуры, в хорошей зарубежной клинике - внезапная смерть... Шок! И тут же мысли: что случилось? Что пошло не так? По одной из версий, из-за медицинского вмешательства лопнул крупный кровеносный сосуд. По другой - развилась бурная и мощная аллергическая реакция на наркоз. Затем в интернете появилась еще одна версия: что смерть наступила даже не во время операции, а во время рутинного медицинского обследования - коронарографии. При этом исследовании пациенту вводят в коронарные артерии контрастное вещество и изучают сосуды в рентгеновском свете. Так врачи пытаются понять, насколько сужены артерии из-за атеросклеротических изменений. Делают процедуру под местной анестезией.

Такая новость запутала ситуацию еще больше. Разве от такого умирают?

Мы обратились за комментарием к профессору кафедры профилактической и неотложной кардиологии Сеченовского университета, доктору медицинских наук, врачу-кардиологу Филиппу Копылову.

- Насколько коронарография опасна?

- Это давно отработанная, хорошо отточенная процедура. Риск минимальный. Возможна неблагоприятная реакция пациента на контрастный препарат, который вводят в сосуды, но это бывает крайне редко.

- Разве перед обследованием врачи не делают аллергопробы пациенту?

- Нет, поскольку осложнения отмечаются исключительно редко. И если в целом противопоказаний для процедуры нет, то ее проводят.

- А возраст 80+ - это противопоказание? Все-таки организм уже немолодой, это ведь наверняка повышает риски?

- Для коронарографии это не противопоказание!

- Ну а что в этой процедуре могло бы стать фатальным, хотя бы в теории?

- Сегодня нередко коронарографию (обследование) совмещают сразу с лечебными процедурами. Например, заметив атеросклеротическую бляшку, перекрывающую сосуд, устанавливают стент. Вот в таких случаях риск повышается. В частности, возможен разрыв бляшки с образованием тромба.

- Да, в таком случае оторвавшийся тромб может привести к смерти. А если сравнивать проведение таких процедур в России и за границей, скажем, в Германии - есть ли там преимущества для пациента?

- В этой области у России нет ни малейшего отставания. Десятки процедур коронарографии проводятся ежедневно в каждом сосудистом центре страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/748914" frameborder="0"></iframe> Умер Лужков - экс-мэр Москвы.Умер Юрий Лужков. Все помнят его как успешного мэра Москвы, улыбчивого «человека в кепке». Но мало кто знает, что свой путь он начинал с работы дворником…

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